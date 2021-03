Alden-Bea dinedma ng mga Kapamilya star

NR as in no reaction ang mga Kapamilya star sa balitang tuloy na ang movie nina Bea Alonzo at Alden Richards, ha! Di ba nga, kapag may bagong milestone sa buhay ng isang tao, agad-agad na nagri-react ang mga kaibigan.

Pero sa kaso ni Bea, parang dedma ang mga Kapamilya star, ha! Puro Kapuso star ang nag-react, nag-comment sa Instagram post niya ng photo nila ni Alden.

“Finally doing a movie with this one! I am so excited! @aldenrichards02

We are making the Philippine adaptation of the Korean film, ‘A Moment To Remember’.

“Thank you, Viva Films, for offering me this movie and for paving the way so this could all be possible.

“It’s going to be co-produced by GMA Films, Viva Films, and APT Entertainment.

“I love making films, and there is no better way to celebrate my 20 years in the business but to do movies,” sabi lang ni Bea.

Ang mga Kapuso star na sina Kakai Bautista, Jackie Lou Blanco, Anne ‘Hopia’ Boleche, Ahron Villena ang mababasa mong bumati sa dalawa.

Well, busy lang kaya sila? O dedma lang talaga? O ayaw ma-involved lalo na at hindi naman kasali ang Star Cinema o ABS-CBN sa project na ito.

Oh, baka naman nag-iisip pa sila ng mga sasabihin nila? Kaya hanggang ‘like’ lang muna ang kaya nilang gawin ngayon?

Jhong Hilario wagi uli bilang Bamboo

Ang husay-husay talagang performer ni Jhong Hilario, ha! Iba talaga ang training kapag dancer ka na, at nakapag-perform ka sa ibang bansa dahil sa Miss Saigon.

Anyway, for the second time around, muling kinoronahan bilang weekly winner si Jhong sa “Your Face Sounds Familiar Season 3” matapos gayahin ang Pinoy rock icon na si Bamboo.

Dinaig ng “Sample King” ang mga kapwa celebrity performer sa hit musical variety competition na napapanood tuwing Sabado at Linggo sa Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live, at iWantTFC.

Panalo ulit ng P50,000 si Jhong, na inspirado sa pagbubuntis ng kanyang mahal sa buhay, dahil siya ang nakakuha ng pinakamaraming boto mula sa jury at sa mga kalahok tulad niya.

Hindi naman nagpahuli ang host na si Luis Manzano, na ipinakita ang galing sa pag-rap sa kanyang paglabas bilang Andrew E, na lubos namang ikinatuwa nina Gary Valenciano, Ogie Alcasid, at Sharon Cuneta, pati ng mga mentor na sina Jed Madela at Nyoy Volante.

Sa Sabado (Marso 5) at Linggo (Marso 6), ang King of Latin pop na si Enrique Iglesias naman ang gagayahin ni Jhong. Earth, Wind, & Fire naman ang gagampanan ng iDolls, si Justin Timberlake kay Christian Bables, at si Rico J. Puno naman kay CJ Navato. Abangan din ang paglabas ni Klarisse De Guzman bilang Jaya, ni Geneva Cruz bilang ang pinsan niyang si Sheryl, ni Vivoree bilang si Camila Cabello, at ni Lie Reposposa na mag-aala April Boy Regino.