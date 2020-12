Alden, Bea bibida sa Pinoy version ng Korean movie

Pasabog ang balitang pagtatambal ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards at ng New Generation’s Movie Queen na si Bea Alonzo sa isang pelikula.

Nang mapabalita pa lang ang collaboration nilang dalawa sa isang endorsement, ang dami ng positibong comment at request na sana raw, magtambal din silang dalawa sa isang movie.

Parehong mahusay sa drama sina Alden at Bea kaya siguradong magiging kaabang-abang ang tandem nilang ito. Much more na adaptation ito ng isang South Korean film, ang “A Moment to Remember” na ipinalabas noong 2004. Pinagbidahan ng mga South Korean actor and actress na sina Son Ye Jin (sumikat sa Pilipinas sa Crash Landing on You) at si Jung Woo Sung.

Parehong mga award-winning actors sa South Korea ang dalawa. At ang naturang movie ay considered box-office hits at that time both in Korea and Japan.

Malungkot ang storyline bilang nagkaroon ng early on-set of Alzheimer ang character na gagampanan ni Bea rito. Lalo na during those years, talagang known ang South Korea sa mga not-so-happy ending both in films and drama.

Pero maganda ang movie and in fact, nagkaroon na rin ito ng English adaptation at marami na rin drama and movies na inspired by A Moment to Remember na nagawa.

Ine-expect na Star Cinema ang magpu-produce sakali at magkakasama sina Alden at Bea pero dahil nasa new management na si Bea, with Shirley Kuan as her new manager kaya rin siguro nagawang ang Viva Films at GMA Films ang magko-co-produced ng pelikula.

At sa kabila ng kasiyahan at excitement na ng mga fan sa balita, meron na agad pagkukumpara kung mahihigitan daw kaya nito ang box-office success naman ng Alden at Kathryn Bernardo na “Hello, Love, Goodbye.”