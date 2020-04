Alden ayaw sa TikTok

Naaliw kami sa IG Live ni Alden Richards nitong MIyerkules ng hapon. Sa itsura niya ay parang kagigising lang niya at very proud na ipinakita ang bahay nila sa Sta. Rosa, Laguna, mula sa kanyang bedroom na ipinakita ang kanyang mga collection na laruan, pati na ang mga trophy.

Game niyang sinasagot ang ilang katanungan at tuwang-tuwa ang mga fan na muli nilang nakapiling ang kanilang idolo kahit online lang.

Ikinuwento ni Alden ang mga ginagawa niya habang nasa ECQ, at ingat na ingat siya sa tuwing lalabas at sinusunod niya ang mga dapat gawin bago pumasok ng bahay para mapangalagaan ang mga matatanda na kasama sa bahay.

Nakausap namin si Alden after mag-live at binati namin siya sa successful IG Live at pinayuhan namin siya na gawin ulit ito pero sa gabi para mas marami ang makasali o makatsikahan siya, na inayunan naman niya. Kaya asahan muli natin ang IG Live niya pero sa gabi na.

Siyanga pala, ayaw na ayaw pala ni Alden ang TikTok, ha! Okey na raw na ang kanyang ama ang gumawa nito.

Glaiza bigo na mag-surf sa Baler

Kasalukuyang nananatili sa Baler si Glaiza de Castro. Sa interview sa kanya ay sinabi niyang noong naghihigpit na sa Metro Manila ay sinadya nilang magpunta sa Baler dahil akala nila ay malaya silang makakagawa ng iba’t ibang bagay roon tulad ng pag-surf, ngunit hindi nila inakalang maghihigpit din doon.

“Nagpunta kami sa Baler March 12. Pero pagdating namin dito, pagpasok namin ng Aurora province, may checkpoint na kaagad. So I wasn’t expecting that. Apparently, ‘yung province ng Aurora, nag-decide sila to have the quarantine earlier or to implement the quarantine earlier. Pero thankfully, nakapasok kami kasi ‘yun nga meron din kaming property dito. Sinabi namin na tagarito rin kami. So ayun, napapasok kami kasi hindi na sila nagpapapasok ng mga tourist, ng mga gusto mag-travel lang,” sabi ni Glaiza.

Dagdag na kuwento niya, “Sobrang nakatutok ‘yung mga tao dito and thankfully ang Aurora province ay isa sa mga probinsya na wala pang record ng COVID-19. Parang pinapakita lang noon na talagang ‘yung LGU ng Aurora o ng Baler ay talagang ginagawa ‘yung lahat ng makakaya nila para ma-prevent ‘yung pagpasok ng virus o ng kahit na anong sakit dito.”

Rocco naudlot ang paglipat sa bagong bahay

Nakatakda sanang lumipat sa bagong bahay niya si Rocco Nacino noong nakaraang buwan kasabay ng 33rd birthday niya. Ngunit dahil sa enhanced community quarantine, naudlot muna ang mga plano niya. “Naudlot talaga ‘yung paglipat ko. I was really looking forward to that this year. I was aiming on my birthday pero pati ‘yung pinapagawa ko like couches, tables, all had to stop. I really have to adjust and really stick to the stay at home routine,” sabi ni Rocco.

Kasalukuyan munang nakatira sa isang condominium unit si Rocco at nag-hire ng caretaker para sa bahay nila.

“Rule rin ‘yun sa village kung saan ako nagpapatayo ngayon na kapag wala ‘yung owner, kailangan may tagabantay sa site.”