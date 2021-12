Alden, Alonzo problemado sa shooting

Mukhang nagkakaroon pa ng adjustment sa pagsisimula sana ng shooting ng pelikulang pagsasamahan nina Alden Richards at Bea Alonzo.

May definite date na naman daw talaga ito ngayong December, pero, mukhang may inaayos pa rin sa ilang schedules. So, hindi na kami magtataka kung sakali at hindi sila makapagsimula this year at January na ang maging shooting.

Eh, sa part ni Alden, December 20 na pala ang lipad nito papuntang America para magbakasyon. Do’n na siya magse-celebrate ng Christmas, New Year at birthday niya bilang hanggang January 5 na siya.

Pero bago umalis si Alden, sigurado raw na magte-taping ito para sa New Year’s countdown ng GMA-7. Siyempre, unlike pre-pandemic na live at sa SM MOA ang countdown, this time ay taped na ito para bahagi pa rin ng safety protocol.

Ang New Year’s countdown ang parang panata na ni Alden na hindi niya mini-miss talaga na para rito, magandang pagsalubong niya sa bagong taon at sa kanyang birthday.

Sa ngayon, patuloy na napapanood sa primetime ng GMA-7 ang “The World Between Us” at siguradong masaya si Alden dahil sa mataas na ratings at magagandang comments sa pagbabago ng character niya.

Bianca, Ruru 3 linggo nang hindi nag-uusap

Hmmmm…. mukhang sa kabila nang naisulat namin dito na tila okay naman at hindi totoong hiwalay na ang mga Kapuso stars na sina Bianca Umali at Ruru Madrid, tila may “something” nga raw sa dalawa ngayon.

From a source, may dalawa hanggang tatlong Linggo na raw na hindi nag-uusap ang dalawa. Kesyo may pinag-awayan daw ang mga ito na mukhang either one of them would like to initiate a move na mag-usap.

Eh, sanay raw ang mga nakapaligid sa dalawa na kapag may tampuhan o isyu sa relasyon nila, matagal na ang araw at mag-uusap at magkaka-ayos din.

Sabi naman namin, meaning, hindi pa talaga official na hiwalay kung ‘yun ang ipinagpapalagay ng iba. Posibleng nasa period pa lang ang mga ito na “nagpapalamig” pero natagalan nga lang, huh!

Who knows at malapit na ang Pasko at magkakausap at magkakaayos din ang mga ito. If not, then, ‘yun na, ‘some good things never last.’

Magdyowa na? Miguel in love kay Ysabel

Nai-in-love nga ang Kapuso star na si Miguel Tanfelix sa ka-loveteam.

Basta, ‘yun ang tingin namin sa kanya. Dahil ang balita namin, “nanliligaw” raw talaga si Miguel sa kanyang co-star sa Voltes 5 at mukhang ginu-groom ng network na bagong ka-loveteam nito na si Ysabel Ortega.

Pero ang siste, sa nakikita raw na sweetness ng dalawa, parang hindi na ligawan na lang, pero baka raw hindi maamin dahil against pa raw ang mommy ni Ysabel, si Michelle Ortega na makipag-relasyon ang anak.

Sa isang banda, matagal na nasusulat at may ilang mga nakukunan na rin sa Voltes 5, pero mukhang matatagalan pa yata ito bago umere. Kaya may gagawin muna yatang ibang serye sina Miguel at Ysabel for 2022 na magkasama bago sila mapanood sa Voltes 5 nga.