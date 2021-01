Alden, Alfred aminadong mga adik

May libreng promo ang online game na Mobile Legends lalo na sa mga celebrities. Hindi na lang ang ambassador nito na si Senator Manny Pacquiao, nauna na nga ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards na alam ng lahat na “adik” sa game na ito.

Pero mukhang si Congressman Alfred Vargas ang bago.

Sa kabisihan nito sa pulitika at sa showbiz na rin, hindi na updated kung ano ang in. Ang anak na niya ang nagsasabi sa kanya kung ano ang puwede nilang gawin.

Nag-tweet si Alfred na tila sinita siya ng anak na si Ching na palagi raw siyang stressed at busy. Sey ng anak, “Dad, you’re always busy and stressed. It’s time to teach you ML.”

Tinanong pa ni Alfred kung ano ito. Kaya ipinaliwanag ng anak na “Mobile Legends. We can play every weekend & it can be our bonding game. Plus, it will help you relax. 2 birds in one stone.”

Ruffa winarningan sa ex-BF ni Andrea Torres

Kahit na nagpauna na si Ruffa Gutierrez sa pagsasabing “walang malisya” ang post niya na mga pictures nina Derek Ramsay at Ellen Adarna na “cozy-cozy” sa isa’t isa, hindi ganun ang dating lalo na sa netizens.

Party ng “neighbors” daw kung pagbabasehan ang caption ni Derek. Kasama rin nila dito ang leading man ni Ellen sa comeback show na si John Estrada.

Daming pictures na kung yung picture lang ang pagbabasehan, ang intimate nina Ellen at Derek. Madali talagang mabibigyan ng malisya ng netizens.

Aliw ang mga comments. Ang daming nakapansin na lahat ng nasa party, may naging koneksiyon kay John Lloyd Cruz. Ellen and Ruffa being John Lloyd’s past. Si John na nagkaroon din ng isyu sa actor dati at si Derek na ex-boyfriend ni Angelica Panganiban.

May witty comment din, “John Lloyd Cruz & Angelica Panganiban left the group.”

Sinagot ni Ruffa ang netizen na nag-warning sa kanila ni Ellen nang, “ingat po tayo girls” obviously referring to Derek.

Sinagot ito ni Ruffa nang, “we are in good hands.”

Pero, sa caption ni Derek na, “Love thy neighbor!” Nag-react si Ruffa rito kasunod ang peace sign na, “Hmmm… parang LOVE THY WOMEN is more bagay.” Na tinawanan lang ng ex-boyfriend ni Andrea Torres.

Sanya binanatan si Nuezca

Sa dami ng magagandang nangyayari at opportunity sa Kapuso actress na si Sanya Lopez, hindi malayong ma-achieve niya ang goal daw niya ngayong 2021.

Ang goal daw ni Sanya ay mabuo, maayos at mapaganda na raw niya ang kanyang bagong biling bahay. Eh, mukha namang ang dami na niyang nasimulan sa bagong bahay kaya malamang hindi na aabutin ng end ng 2021 at tapos na tapos na niya ito.

Pagpasok pa lang din ng bagong taon, dalawang Kapuso shows na siya mapapanood. Ang “My First Yaya” at ang “Agimat ng Agila.”

Sa isang banda, hindi naman napigilan ni Sanya na maglabas ng galit sa dating pulis na si Nuezca na nag-plead ng “NOT Guilty” kahit na kitang-kita sa video ang naging pamamaril nito sa mag-ina sa Tarlac.

Magkasunod na tweet ni Sanya, “Pashnea!

“Not guilty???? May video nga kitang kita yung ginawa. NOT GUILTY? Seryoso ba?”