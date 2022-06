Alcantara, pakner kampeon

IPINAGPATULOY ni 2022 Hanoi Southeast Asian Games men’s doubles silver medalist Francis Casey ‘Niño’ Alcantara ang pagwawagi nang masungkit kasama si SEA Games men’s singles gold medal winner Nam Hoang Ly ng Vietnan ang men’s doubles title ng M15 Tay Ninh Tennis Tournament sa Hanoi.

Tinagpas nitong Sabado ng Filipino-Vietnamese tandem sina South Koreans Ui Sing Park at Ji Hoon Son, 6-3, 6-1, sa finals sa center court ng Hai Dang Tennis Club.

Ito ang pangalawang doubles title ni Alcantara, 30, ngayong taon pagkaraan ng M25 Cairo kapartner si Colin Sinclair ng Northern Mariana Islands, noong Abril sa Egypt.

Pa-finals, tinabig nina Alcantara at Ly sina Vietnamese Minh Tuan Pham at Link Giang Trinh sa semifinals, 6-3, 6-4, sina Japanese Shohei Chikami at Masamichi Imamura sa quarterfinals, 4-6, 6-2, 10-7, at sina Vietnamese wildcards Quoc-Khanh Le and Phuong Van Nguyen sa first round 6-3, 6-3. (Lito Oredo)