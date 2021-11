Albie nawalan ng milyones dahil kay Andi

Inamin ni Albie Casiño na nagsinungaling siya noong sabihin niyang okey na sila ng ex-girlfriend na si Andi Eigenmann.

Hindi pa rin kasi mapigilan si Albie na magsalita tungkol sa mga naranasan niyang paninira sa pagkatao niya dahil sa mga ginawa ni Andi. Malaking damage ang naging resulta sa dapat na magandang career niya.

Isa kasi sa pinanghihinayang ni Albie ay ang mapalitan siya bilang ka-loveteam ni Kathryn Bernardo at si Daniel Padilla ang pinalit sa kanya.

“If you read my reply, I said, ‘We’re all good. Whatever.’ That was honestly a lie.

“I just didn’t want to talk to her anymore. I feel if I told her how I really felt, the conversation would have gotten longer. ‘I really don’t want to waste any more time of my day talking to you, thinking about you. Be happy in the beach wherever you are and just leave me alone,’” diin ni Albie.

Hindi raw inaasahan ni Albie na maiintindihan siya ng maraming tao at lalabas na bitter siya sa nangyari sa kanila ni Andi. Pero ang dahilan kung bakit hindi raw mapatawad talaga ni Albie si Andi ay dahil sa nga sa maraming career opportunities na nawala sa kanya at ang emotional torture na binigay nito sa kanyang pamilya.

Hinaing pa ni Albie: “Let’s take away all of the bashing, all of the defaming my name in public, even my family’s name. They even went up to my mom, all the while knowing I wasn’t the dad. Let’s take that out of the consideration. How about I lost a lot of millions of pesos worth of projects and endorsements from that? And it wasn’t just a P100,000, bro. It’s a million pesos worth of, I guess, damages. That’s literally money they put out of my bank account. That’s money that could have changed my family’s life. Money that could have changed my life, right? So how can I be okay with them? Why would I be okay with them?”

Pero nagpapasalamat pa rin daw si Albie sa mga taong sumuporta sa kanya at natulungan siyang bumangon para maging aktibo ulit sa showbiz. Isa na rito ay ang pagpasok niya sa Pinoy Big Brother na naging life-chaging experience sa kanya. Doon niya nalaman na marami pa rin daw fans na handang sumuporta sa mga gagawin niyang mga proyekto. (Ruel Mendoza)