Albie kumasa sa iyakan kay Ronaldo

Maraming luha ang tumulo nang ipagtapat ni Don Roman­ (Ronaldo Valdez) na siya ang amang hinahanap ni Lucas (Albie Casiño) sa isang madamdaming eksena sa “Los Bastardos” kamakailan.

Hindi na natiis nina Don Roman at Sita (Ana Abad) ang paglilihim kay Lucas, maging ang pang-aaping ginagawa ni Alba (Isabel Rivas) sa mag-ina kaya naman tuluyan nang umamin si Don Roman kay Lucas na siya ang ama nito.

Baga­ma’t hindi pa lubusang natatanggap ni Lucas ang kanyang mga nalaman, hindi nito binigo ang ama nang hanapin siya nito. May luha namang pinanood ni Sita ang mag-ama na tila bagong kakakilala lamang.

Umani ng papuri mula sa netizens ang pag-arte nina Ronaldo, Ana, at lalo na ni Albie sa naging eksena ng rebelasyon.

Tweet ni @_1987isondianne, “Nakakaiyak nman eksena nina albie, Ms Ana abad Santos at Mr Ronaldo valdez excellent episode and scene #LBPagtatapat”

Si @lvlyy naman napansin na bagama’t bata pa si Albie ay hindi ito uurong sa dramahan kasama ang mga beteranong aktor. Tweet niya, “I just think Albie Casiño deserves all the best in his craft. Ga­ling! Kaya makisabayan. #LBPagtatapat.”