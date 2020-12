Albee Benitez tumodo sa gastos ng ‘Magikland’

Ang bongga naman ng dating congressman at kilalang businessman na si Albee Benitez dahil wala siyang pakialam sa laki ng budget ng pelikula niyang “Magikland” na isa sa 10 official entries sa Metro Manila Film Festival 2020.

Ayon sa line-producer ng pelikula na si Direk Lore Reyes, noong una na ginawa nila ang production budget, hindi pa sobrang laki noon, pero nang mag-compute uli dahil nga sa special effects, sobrang lumaki ang budget nila.

Pero sinabi naman daw ni Albee kina Direk Peque Gallaga (SLN) at Direk Lore na walang problema ‘yon basta mapaganda ang pelikula.

Hindi raw intensyon ng dating congressman na bumalik ang kanyang puhunan sa “Magikland”. Ang importante raw ay makagawa sila ng isang magandang pelikula.

Wow na wow! Ang bongga!

nyway, kilala sina Direk Peque (noong nabubuhay pa siya) at Direk Lore na kapag may tira sa budget ng kanilang mga nila-line-produce na pelikula ay nagbabalik sila ng pera sa kanilang mga producer.

Si Mother Lily Monteverde nga ay gulat na gulat noong minsang magbalik sa kanya ng pera si Direk Lore na cash talaga at nakalagay sa platic bag ng isang supermarket.

Anyway, ang “Magikland” ang isa sa pinaka-well promoted na pelikula sa MMFF 2020 this year dahil talagang bigay-todo ang producer na si Albee!

Bida sa Magikland sina Miggs Cuaderno, Elijah Alejo, Princess Aliyah Rabara, Joshua Eugenio. Kasama rin sina Bibeth Orteza at Jun Urbano.

***

Anak ni Carmina hindi pasaway sa ‘Yaya’

After almost two weeks ng lock-in taping, nakauwi na ang cast and staff ng “First Yaya” ng GMA 7 na pinagbibidahan nina Gabby Concepcion at Sanya Lopez.

Bale sa January na uli ang resume ng lock-in taping nila.

Mabilis daw ang trabaho dahil bukod sa main unit na hawak ni Direk LA Madridejos, may second unit naman sila na si Direk Rechie del Carmen ang namamahala.

Si Cassy Legaspi (na anak nina Zoren Legaspi at Carmina Villarroel) at Joaquin Domagoso (na anak naman ni Manila Mayor Isko Moreno) ang magkapareha sa romantic-comedy series na ‘yon, pero tanging ang young actress lang muna ang nakapag-lock-in taping.

“Sa January pa si Joaquin, wala pa kasi ang mga eksena niya,” sabi ng isang production staff na nakausap ko.

Si Cassy naman daw, favorite ng co-stars at staff niya sa “First Yaya” dahil no diva attitude si bagets.

“Magaan siyang katrabaho. Ma-PR pa. Hindi mareklamo. Sunod lang siya kung ano ang ipinapagawa sa kanya sa eksena,” sabi pa ng kausap ko.

Maganda nga raw ang pagpapalaki nina Zoren at Carmina kay Cassy at hindi katulad ng iba na porke anak ng artista ay may attitude, huh!

Pagdating naman sa akting, “May future si bagets,” ang sey ng kausap ko. Bongga!

Sabi nga pala ng kausap ko, ang mga bidang sina Gabby at Sanya, may kilig factor din daw at bagay nga raw na si Sanya ang pumalit kay Marian Rivera (na tumangging mag-lock-in taping) sa nasabing romantic-comedy series.

Wala nga raw palang naging pasaway na artista ng “First Yaya” sa kanilang first lock-in taping!