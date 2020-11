Albee Benitez bongga ang plano kay John Lloyd

Bagay na bagay kay John Lloyd Cruz ang caption ni former Congressman Albee Benitez na ‘better days ahead…’ dahil mukhang mas magiging better ang kinabukasan ni Lloydie sa showbiz, ha!

Aba, sunod-sunod nga ang aktibidades niya na may kinalaman sa showbiz.

Una na nga riyan ang pagpunta niya sa opisina ng Brightlight productions na ikinatuwa ng staff. Pangalawa ang pagkikita nila ni Bea Alonzo sa isang resto sa Makati. Pangatlo ang muli nilang pagsasama ni Bea sa isang shooting (ng commercial) sa Batangas. At heto nga, panibagong photo na magkasama naman sila ng mega-producer na si Mr. Benitez.

Well, marami nga ang na-excite na magbabalik showbiz si Lloydie. At hindi pa naman talaga huli ang lahat, dahil sabik na sabik pa naman talaga ang mga fan kay John Lloyd, lalo na kung sila ni Bea ang magkakasama.

Well, ini-announce na rin naman ng Star Cinema na may niluluto silang project ni Bea, pero next year pa `yon.

Anyway, now that babalik na rin si Ellen Adarna sa showbiz, mas bongga na unahan na siya ni John Lloyd, di ba? At sana talaga, with Bea na ito!

Alden game sa bed scene kay Maine

Siyempre, hindi pa rin nawawala ang mga tanong kay Alden Richards tungkol kay Maine Mendoza, lalo na at magku-concert ang una sa December 8, ang Alden’s Reality, bilang selebrasyon ng kanyang ika-10 anibersaryo sa showbiz.

Siniguro nga ni Alden na padadalhan niya ng mga libreng passes si Maine, pati na ang iba pang naging bahagi ng buhay niya tulad ni Kathryn Bernardo, at kahit si Louise delos Reyes, at iba pa.

“Kasama po sila lahat, dahil part sila ng 10 years ko,” sabi ni Alden.

Anyway, may natanong nga kay Alden kung may pag-asa ba silang magsama muli ni Maine sa isang proyekto, lalo na at buhay na buhay ulit ang AlDub dahil sa tandem nila sa Eat Bulaga, sa Social Disdancing, at Bawal Judgmental.

“Yes po! Mahirap lang mag-mount ng mga project ngayon dahil sa pandemic. Pero, yes po, willing na willing ako,” sabi ni Alden.

May humiling na sana ay mas mature na role na ang gampanan nila, tipong may kissing scene at bed scene na rin. Enough na nga raw na puro pa-cute lang.

“Yes po, okey lang. May mga nagawa na rin naman akong mga ganung scene noon. So, wala pong problema. Pero dapat malinaw pa rin po ang reason kung bakit kailangan gawin `yon,” sey ni Alden.

Well, sa truth lang, marami naman ang naaliw sa posibilidad na magsama sa isang mature role ang AlDub.