Albayalde sinahog sa kaso ng ‘Ninja 13’

Sinampahan na rin ng reklamo ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG si Dating PNP chief General Oscar Albayalde kaugnay ng kontrobersiyal na drug raid sa Pampanga noong 2013.

Ito ay batay sa amended complaint na inihain ng PNP-CIDG sa pagpapatuloy ng pagdinig ng DOJ panel of prosecutors nitong Lunes kaugnay ng isyu ng ‘ninja cops’.

Si Albayalde ay ipinagharap ng rekla­mong paglabag sa Section 27 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act na tumutukoy sa misappropriation, misapplication o failure to account for the confiscated or seized drugs.

Bukod dito ay kinasuhan din si Albayalde ng paglabag sa Section 3-e Republic Act 3019 o Anti Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa Article 171 ng Revised Penal Code o falsification by public officer at paglabag sa Article 208 ng Revised Penal Code o dereliction of duty.

Kasama rin sa isinumite ng PNP-CIDG ang transcript ng pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee noong October 1, 3 at 9 na magiging bahagi ng ebidensya sa rekla­mong inihain ng PNP CIDG.

Sa imbestigasyon ng Senado, 160 kilo ng shabu ang hindi umano dineklara ng mga tauhan ni Albayalde sa raid sa bahay ng drug lord sa Mexico, Pampanga noong 2013. Pinatakas din umano ang drug lord na si Johnson Lee matapos magbayad ng P50 milyon.

Dumalo sa pagdinig kahapon ang tatlo sa mga sinibak na pulis na sina Police Master Sergeant Donald Roque, Police Master Sergeant Rommel Vital at Police Corporal Romeo Encarnacion Guerrero Jr. na tumangging magkomento sa pagkakasibak sa kanila.

Samantala, binigyan naman ang panig ng mga respondent ng hanggang November 5 para magsumite ng counter affidavit.

Nakatakda namang padalhan ng subpoena ng DOJ si Albayalde para paharapin sa susunod na pagdinig.

Sinabi naman ni Albayalde na magkakaroon na siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag hinggil sa pagkakadawit niya sa 13 ‘ninja cops’.

Dumistansiya naman ang Malacañang sa kasong kinakaharap ni Albayalde.

“Well, from the very start we said, if they feel that they have a case against anyone then they can file it and let the law takes it course,” ani ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. (Lorraine Gamo/Aileen Taliping)