Albayalde pabor sa pagbalik sa ROTC

Kung si Philippine National Police (PNP) Chief Police General Oscar Albayalde ang pangutan-on panahon na usab nga ibalik ang mandatory Reserve Officers Training Corps (ROTC) sa mga tunghaan.

Sa usa ka press briefing, matud ni Albayalde nga sama sa pagsuporta nila sa pagbanhaw sa death penalty suportado usab nila ang pagtudlo sa basic military training sa mga estudyante sa senior high school.

“Well one that is very important there is the sense of nationalism, love of country and patriotism sa ating lahat ng Pilipino lalo na sa ating mga kabataan. It is really very important sa atin, the love of country, sense of nationalism and patriotism. Siguro nakita rin ng ating pangulo na medyo dito tayo bumababa so we have to revive ito not to mention of course napakaliit natin na bansa we have to defend our country also in case hopefully hindi naman mangyari, in case of war,” pamahayag ni Albayalde sa gihimong press briefing kagahapon sa Camp Crame.

Pinaagi sa ROTC mas giawhag ang mga tinun-an paghigugma sa nasud

Dugang pa sa hepe sa PNP, nga dakug ikatabang ang ROTC aron maandam ang mga kabataan kun ugaling kinahanglanon sila sa reserved force aron motubag sa binsan unsang hulga sa gubat ug emergencies.

Nasayran nga unang naapronahan sa House committee on basic education and culture ang balaodnon nga nagtinguha pagbanhaw sa mandatory ROTC sa senior high school.

Nabanhaw ang isyu sa pagbalik sa ROTC human kini gibutyag ni Presidente Duterte sa iyang ika upat nga State of the Nation Address (SONA) niadtong Lunes.