Albay DRR magiging bahagi ng mga aralin sa K-12

IMINUNGKAHI ng Natio­nal Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) at Department of Education (DepEd) na gawing bahagi ng mga aralin sa K-12 curriculum ang ‘Albay disaster risk reduction (DRR) strategies’ na nakapaloob sa isang manual.

Dahil sa mga ‘DRR strategy along climate change adaptation (CCA)’ na pinasimulan ni Albay Rep. Joey Sarte Salceda nang siyam na taon siyang gobernador ng kanyang lalawigan, ginawang ‘glo­bal mo­del in disaster resi­lience’ ang Albay na mali­mit bugbugin ng mga kalamidad, at na­ging sentro ito ng turismo at pagsulong ng kabuha­yan sa Kabikulan.

Ayon kay Salceda, ang pagturo sa kabataan­ ng mabisang ‘DRR and CCA strategy’ ay ma­laki ang naitutulong sa pagtatag ng matitibay na mga pamayanan at maging handa sila sa mga hamon ng kalamidad na dulot ng climate change.

Sa liham niya kamakailan kay Salceda, ipi­nahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones ang kanyang paghanga sa ‘overwhelming and dedi­cated support to the development of supplementary reading materials’ ng mambabatas para sa mga estudyante sa ilalim ng K-12. Tiniyak ni Briones na masusing pinag-aralan at binusisi ng BCD at BLR ang mga nilalaman ng ‘learning­ resources’ at napatuna­yang angkop itong ituro sa mga mag-aaral mula Grade 4 hanggang Grade 10.