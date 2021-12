Alaska napaniskay Castro, TNT

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

Ibinuhos ni Jayson Castro ang lahat ng kanyang 20 puntos sa huling hati upang tulungan ang TNT Tropang Giga maitakas sa mahigiptiang 81-77 panalo kontra Alaska Aces sa pagpapatuloy ng import-reinforced na 2021 PBA Governors Cup Biyernes sa Araneta Coliseum.

Isinalpak ni Castro ang pitong sunod na puntos kabilang ang isang tres na nagtulak sa Tropang Giga sa 78-75 na kalamangan tungo na sa pagbangon sa TNT sa una ntiong panalo sa dalawang laro.

“Ginawa lang namin ang ipinapagawa ni coach,” sabi ni Castro na nagtala din ng limang 5 rebounds, 6 assist, 3 steals at 1 block para sa Tropang Giga.

Dinomina ng Aces ang unang tatlong yugto bago na lamang nakabalik ang Tropang Giga sa laro na hindi kasama ang import na si Mckenzie Moore sa huling apat na minuto upang agawin ang panalo.

“Our defense did it in the crucial point,” sabi ni TNT coach Chot Reyes. “We just can’t execute but eventually able to get free and take the win. At the end, it’s the execution again,” sabi pa ni Reyes.

Nahulog ang Aces sa 2-2 kartada. (Lito Oredo)