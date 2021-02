Alas nilingkis legs ni misis

HILIG ni NLEX Road Warriors guard Kevin Alas na yakapin ang legs ng misis na si Selena sa tuwing natutulog ito.

Mismong ang misis nito ang nagbuko sa kanyang social media account, sabi ni Mrs. Alas, “happy Valentine’s Day to the guy who hugs my legs when he naps! Love you!”

Pinili ng mag-asawa na sa bahay nila iselebra ang araw ng mga puso kaysa mag-date pa sa labas.

Nagluto si Selina ng kanilang masarap na dinner para sa Valentine’s date nila.

Dagdag pa ni Selina sa kanyang post, “my love, I am so grateful for the kind of love we have! Happy Valentine’s Day!”

Hindi naman nagpatalo si Kevin, isang matamis na post ang ginawa nito para sa kanyang misis.

“Waking up today made me realize that I am super blessed, for I get to spend a lifetime of Valentine’s days with my beautiful wife @selina_dagdag Happy Valentine’s day, my love,” sey ni Kevin. (Sarah Jireh Asido)