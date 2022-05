Alas ibubuhos oras kay Selina

NAGDADALAWANG-ISIP si NLEX Road Warriors star Kevin Loiue Alas kung tutuloy o liliban sa pinakaaasam na paglalaro sa national squad sa 31st Souttheast Asian Games sa Hanoi, Vietnam

Ito ay dahil hindi nito maiwan ang asawang si Selina Dagdag-Alas na kamakailan ay umamin na nagtamo ng kakaibang cancer.

Kabilang si Alas sa isinumiteng 12-kataong komposisyon para ipagtangol ang gintong medalya ni national coach Chot Reyes kung saan hinihintay nito ang magiging desisyon ng dating Letran Knights bago tumulak ang Gilas Pilipinas squad patungong Hanoi ngayong umanga, Mayo 11.

Hindi na rin iniisip si Alas ang anupaman na alok na makapaglaro sa ibang bansa tulad sa Japan at Korea dahil sa mas prayoridad nito ang kanyang pamilya.

“It’s family that comes first,” sabi ni Alas, na walang balak umalis ng bansa dahil sa kalagayan ng asawa na buong tapang na inihayag ang pagkakaroon ng “gestational trophoblastic neoplasia” cancer.

“Naiintindihan ninyo naman na family comes first,” sabi ni Alas. “Of course, my priority is ‘yung wife ko and ‘yung church. It’s hard to leave my wife alone. No. 1 priority ko ‘yung wife ko.” (Lito Oredo)