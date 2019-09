Alan utak ng ₱30B extra pork

NAKATANGGAP ng impormasyon si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na si House Speaker Alan Peter Cayetano ang nag-utos kay Camarines Sur Rep. Luis Raymond Villafuerte para dagdagan ang matatanggap na pork barrel fund ng mga kongresista sa ilalim ng panukalang 2020 national budget.

Ang utos ay binigay umano ni Cayetano noong Agosto 28 kaya binawi ni Villafuerte ang General Appropriations Bill kahit pasado na ito sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara.

Dahil sa natanggap niyang impormasyon, isiniwalat ni Lacson noong Lunes na P700 milyon na ang matatanggap ng bawat kongresista at P1.5 bil­yon naman bawat de­puty speaker.

Subalit sa huling natanggap na impormasyon ni Lacson, hindi na itutuloy ang karagdagang pork ng mga kongresista.

Sinabi ni Lacson na pinadalhan siya ng text message ni Villafuerte at itinatanggi ang extra pork sa mga kongresista, pero nanindigan ang senador na tinangka ng liderato ng Kamara na dagdagan ang pork barrel nila.

“Rep. Villafuerte, he texted me a while ago, siyempre sabi niya, there’s no truth na may attempt. Sabi ko I stand by my sources. And hindi lang isang source because I make it a point na ‘pag may information na dumating sa akin, I always look for a second validating information,” diin ni Lacson sa isang ambush interview nitong Miyerkoles.

Tiniyak din ni Lacson na patuloy niyang bubusisiin ang panukalang budget sa mga nakatagong pork barrel fund ng mga kongresista.

Itinanggi naman ni Villafuerte na tinangka nilang kargahan ng pork barrel fund ang 2020 national budget. Sinabi pa nitong nakapalaki ng P30 bilyong extra pork para maitago ito sa panukalang budget.

Hirit naman ni Capiz Rep. Fredenil Castro, mag-sorry si Lacson sa kanyang akusasyon dahil hindi lang ang pa­ngalan ni Cayetano ang binahiran nito kundi ang buong miyembro ng Kamara.

Ayon kay Castro, pawang mga imahinasyon lang naman ang akusasyon ni Lacson.

“He is reckless and irresponsible,” banat ni Castro.

“Kung sa punong na tagalog, he may not be a picture of immaturity, but what I could say is he is picture of someone na ‘isip-bata’,” dagdag pa niya.

Buwelta naman ni Lacson, si Castro ang dapat humingi ng paumanhin sa taumbayan dahil isa siya sa nag-abuso sa buwis ng mamamayan sa mahabang panahon ng kanyang pananatili sa Kongreso.

“He is the one who should apologize to the Filipino people for abusing their hard earned tax money in all the years that he is in Congress,” sagot ni Lacson sa panawagan sa kanya ni Castro.

“His whining and howling will not deter my vigilance in performing my mandate of scrutinizing the budget measure,” dagdag pa nito.

(Dindo Mati­ning/JC Cahinhinan)