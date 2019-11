Alan umamin:palpak kami!

Malacañang napa-sorry sa sobrang kahihiyan

AMINADO ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (­Phisgoc) ni chairman, House Speaker Alan Peter Ca­yetano sa ­sanrekwang mga kapalpakan niya wala nang isang linggo bago ­magbukas ang 30th Southeast Asian Games 2019 sa ­bansa sa Nobyembre 30-­Disyembre 11.

Nabalutan ng mga problema ang mga nagdaratingan ng ­delegado ng Cambodia, ­Myanmar, Timor-Leste at Thailand na may kinalaman sa akomodasyon sa hotel transportasyon, ­pagkain at inuming tubig sa ­nakalipas na dalawang araw.

Puwersadong natulog ang Cambodia men’s football team sa carpet at nanaglampag sa social media dahil sa kagagawan ng Phisgoc, naguluhan ­naman ang Timor-Leste soccer squad dahil pinag-check in sa Century Park Hotel sa Malate gayong may ilan palang nakapahok na sa Hotel Jen sa Roxas Blvd., Pasay.

Binakbakan ang bansa ng Yangon-based Duwun Sports sanhi nang namutawi na ang mga mata ng kanilang koponan din sa ­football sa ­pag-aantay ng ­masasakyan ­pa-hotel mula sa pagpalapag din sa Ninoy Aquino ­International Airport sa Pasay;

At tumirada sa kanilang Facebok ­account ang mga Thai dahil sa pauli-ulit na pinapakain sa kanila ng Phisgoc at bitin na bitin sa rasyong dalawang botelya lang ng tubig bawat araw.

Bukod pa rito ang kawalan pa rin ng mga identification card o ID ng lahat ng mga kalahok, gaya ng polo na napilitan na lang maglaro maski mga wala pang ID buhat sa Phisgoc.

“Sincerely apologize,” ani Cayetano ­nitong Linggo.

“For the ­information of the public, the confusion with the Timor-Leste football team happened when some of their members were initially brought to the Century Hotel along with the rest of the team. However, the Timor-Leste coordinator pointed out that some were actually billeted at the nearby Hotel Jen. Phisgoc was able to arrange the de­legates’ shuttle to the other hotel,” hirit niya.

Hinirit niyang, na-late ang pasabi sa ­Phisgoc nang nabagong arrival time ng ­Cambodia na dumating ng alas-kuwatro nang madaling-araw sa NAIA nitong Sabado.

Pero agad na ­nilinaw niyang ­nasundo ang mga ito at naantalang mag-check in sa ­hotel agad dahil sa ­alas-dos nang hapon ang ­tamang check in time.

Kaya napilitan ang Phisgoc na ­mag-request na lang ng air-conditioned conference room para rito ­magpahinga na may mesa at mga ­silya ang mga ­Camboadian.

Dinagdag niyang may 75 international arrivals na rin ang kanilang naasikaso at naging maayos naman ang mga ito.

“While we are pleased to report that in the past two days there have been 75 international ­arrivals, ­consisting of ­various sports team ­delegations, ­technical officials and ­representatives of the respective National Olympic ­Committees, that have gone off without a hitch, the incident with the two teams remain a ­constant reminder for us as organizers to be more diligent. We owe it to our guests and our countrymen,” wakas ni Cayetano. ­Inihayag naman ng mga ­nasangkot na team sa kasalanan ng Phisgoc ang paglimot na lang sa ­mala-bangungot na karanasan at ­magpopokuos na lang anila sila sa labanan.

Nagpaumanhin din si Presidential ­Spokesperson Salvador Panelo sa mga sablay ng Phisgog.

“The Office of the President will not ­offer any excuses. As host country, we apologize for the unintentional inconvenience suffered by our athlete-guests,” ani Secretary Panelo. (JC Cahinhinan/Lito Oredo/Janiel Abby Toralba/Aivan ­Episcope)