Alan, Lord kinuyog sa Meralco ‘shock bill’

Imbes na magbangayan, nanawagan ang Power for People Coalition, Philippine Movement for Climate Justice, Freedom from Debt Coalition, at Sanlakas kay Speaker Alan Peter Cayetano at House Energy Committee Chairman Lord Allan Velasco na kumilos para hindi putulan ng kuryente ang mga nakaranas ng bill shock nung kasagsagan ng lockdown.

Nagbigay ang Manila Electric Company ni Manny V. Pangilinan ng October 31 na deadline para bayaran ang naipon nilang bills nung panahon ng enhanced community quarantine bago ito magsilulang tanggalan ng kuryente ang mga hindi bayad.

Sabi ni P4P convenor Gerry Arances, ang dami nang pinag dadaldal nina Cayetano at Velasco sa pag-aagawan ng Speakership sa House of Representatives ngunit wala pa sa kanilang nagsasalita tungkol sa maari nilang magawa sa libo-libong mga taong hindi nakabayad sa Meralco ng bill shock.

“There is a looming crisis of much of Metro Manila going dark when classes are online and when most people are forced to work from their homes. We ask Congress, as our elected representatives, to make this their priority,” sabi ni Arances.

Habang naghihintay ng aksyon ang consumers mula sa Kongreso, kailangang mapag-usapan na ang pinanggagalingan ng Meralco bill shock ay ang pitong coal-fired power plants na may power supply agreement sa Meralco na lumusot sa Energy Regulatory Commission.

Giit ni PMCJ national coordinator Ian Rivera, hindi malinaw kung paano kinuwenta ng ERC at Meralco ang generation rates ng pitong planta at pinasisinungalingan din nito ang sinasabi ng Meralco at generation companies na mura ang kuryente galing sa coal.

Hinamon ni Rivera si Cayetano at Velaso na imbestigahan ang pitong PSA dahil ito ang pinanggalingan ng bill shock at nakasisira pa ito sa kalikasan.

Sabi ni Sanlakas secretary general Aaron Pedrosa, hindi mahalaga sa consumers kung sino ang Speaker sa House. Ang mahalaga ay kung paano maiibsan ang kanilang paghihirap ngayong COVID19 at marami nababahala sa October 31 deadline ng Meralco sa pagbayad sa bill shock.

Nanawagan ang grupo sa makatarungang singil sa kuryente, flexible payment scheme, ang pagbabalik sa lahat ng pending na refund mula sa Meralco, ang pagsasaayos ng billing practice ng Meralco, at isang independent audit na magaaral kung tama at makatarungan ang sinisingil ng Meralco. (Eileen Mencias)