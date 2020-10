Alan kapit-tuko na Speaker! Cayetano ‘hinostage’ budget

Inakusahan ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco si House Speaker Rep. Alan Peter Cayetano ng pang-hostage sa panukalang P4.5 trilyon budget ng bansa para sa 2021 matapos na ipasuspendi ng mga kaalyado ng huli ang deliberasyon nito sa Kamara kahapon.

Ayon kay Velasco, sinasayang ni Cayetano ang oras ng Kamara dahil mas inuna pa nito maglitanya at magdrama sa harap ng mga kapwa nila mambabatas kaysa magpokus sa mas importanteng bagay partikular na ang paghimay sa budget ng bansa para sa susunod na taon.

“It is most unfortunate, therefore, that today, deliberations on the budget was suspended. Instead of focusing on the work at hand, further political maneuverings and theatrics took the budget deliberations hostage,” ani Velasco na ipinost sa kanyang Facebook at Instagram account nitong Miyerkoles ng gabi.

Giit ni Velasco, alam ni Cayetano na kakapusin na sila sa panahon para mahimay ang budget pero sadya umano itong nang-iinis at lalo pang binibitin ang Kamara dahil idineklara nitong kanselado ang budget hearing .

Sa tulong umano ng kaalyado ni Cayetano na si AnaKalusugan Partylist Rep. Mike Defensor, nasuspindi ang deliberasyon ng budget na agad namang sinang-ayunan ng isa pang kakampi ng una na si Deputy Speaker Luis Raymund Villafuerte.

Kambyo ni Defensor, pabor pa sa mga kasamang mambabatas ang pagsuspindi sa deliberasyon dahil mabibigyan nito ng panahon ang Kamara na suriin ang sentimyento ng ilan sa kanila kaugnay sa pondo ng mga programa ng gobyerno.

Iginiit naman ni Villafuerte na dapat manaig ang kapangyarihan ng mayorya sa Kamara bilang tugon sa pahayag ni Velasco na maipapasa ang National Expenditure Program (NEP) sa ilalim ng kanyang liderato ng walang magaganap na realignment o pagbabago.

Samantala, naninidigan House Committee on Appropriations chairman Rep. Eric Yap na hindi magkakaaberya ang pagpasa sa national budget sa kabila ng mga pangyayari sa Kamara.(Mia B. Billones)