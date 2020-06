Alamin: Paano maging ligtas sa pamimili online

Kasunod ng babala ni Pangulong Rodridgo Duterte laban sa mga online scammer na nanloloko o nananamantala sa mga consumer, kahit pa nasa gitna ng coronavirus pandemic, alamin ang mga maaaring gawin upang makaiwas sa bogus na katransaksyon.

“’Wag kayo magbili ng mga online-online na lalo na magpadala ka ng pera…. I’d like to address this to everybody. Mga kababayan, do not fall for that thing online-online. It has never been perfected. All this comes that man could think of that can they perpetuate on the innocent public,” sabi ni Duterte kaugnay sa pagbili ng mga face mask at alcohol online.

Ngayong naglipana ang mga scammer at mapagsamantala sa presyo, paano kung wala nang pagpipilian kundi umasa sa mga online seller at rider ng mga delivery app? Narito ang maaaring gawin:

1. Magtanong sa seller – Bukod sa pagbabasa sa deskripsyon ng isang produkto, gayundin ang kondisyon at presyo nito, alamin kung mayroon bang warranty, ano ang RFS niya o reason for selling sakaling second hand na ang produkto, o kahit na anong impormasyon na sa tingin mo ay magbibigay pa sa iyo ng kaalaman sa bibilhing item.

Mahalagang kilalanin din ang seller na magiging katransaksyon, pwedeng tingnan ang kanyang Facebook page o mga group kung saan maaaring magtanong tungkol sa mga tao na maaaring dati na niyang nakatransaksyon, sa ganitong paraan makukumpirma kung legit o fake ang kanyang serbisyo.

2. Humingi ng actual photo – Huwag basta maniwala sa larawang naka-post sa online store. Humingi ng kopya ng aktwal na larawan o kaya naman ay maghanap ng review ng produkto galing sa mga dati nang bumili nito.

3. Bawal ang ‘PM is the key’ – Madalas na makikita ang deskripsyon ito sa mga social media platform kung saan may mga nag-aalok ng produkto. Dahil nga patok ang online buy-sell sa panahong ito, kamakailan ay nagpaalala na ang Department of Trade and Industry sa mga nagtitinda online na labag sa Price Act ang ganitong gawain.

“Lack of price tag, ‘yong hindi naglalagay ng presyo doon sa goods nila constitutes profiteering and the Price Act does not distinguish online or physical selling,” sabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo sa isang panayam.

4. Proteksyon ng consumer – Alamin kung paano tumutulong ang buy-sell platform sa mga consumer na nagkaroon ng problema sa mga seller.

Sakaling magkaroon ng problema sa transaksyon sa pagitan ng seller at buyer, magpunta sa costumer service ng e-commerce platform kung saan mo ginawa ang transakyon at maghain ng reklamo.

Posibleng hingan ka nila ng mga pruweba na magpapatunay na may anomalya sa binenta ng seller tulad ng depektibo o sirang item o kung nabiktima ka ng mapanlinlang na deskripsyon ng produkto.

Ihanda lang ang mga larawan o screenshot ng usapan ninyo ng seller, dito makakagawa ng hakbang ang kompanya para matulungan ka.

Kung may nakita kang kahina-hinala sa bibilhin o kaya naman ay sa seller ng produkto, huwag manghinayang na maghanap pa sa iba. Tulad ng tradisyonal na pamimili sa mga pisikal na tindahan, marami ka pang mahahanap na online store.