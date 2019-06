Alamin muna kung rehistrado ang bata

Dear Atty. Claire,

Good day po attorney. Ako po ay sumulat sa inyo dahil hihingi po sana ako ng legal advice.

Ito po ay tungkol sa pamangkin ng asawa ko. Ang kanyang pamangkin ay isang “illegitimate child”.

Ang nanay kasi ng bata (hipag ko) ay suma­kabilang buhay na dahil sa panganganak niya sa bata, samantalang ang tatay naman nung bata ay kasalukuyang nakakulong (wala pang katiyakan kung kailan siya palalayain), at dahil dito, kami na ang nag-aalaga sa bata na ang edad ay apat na taon pagdating ng Enero 2019. Tatlo pala ang anak nung hipag ko sa lalaki, kaya lahat po sila ay “illegitimate children”.

Gusto sana namin kumuha na ng “birth certificate” niya, ano po ba ang kailangan naming gawin? Dapat ba ang apelyido nung bata ay sa ina o sa ama? Di kilala ng bata ang kanyang “biological father” dahil siya ang bunso, samantalang yung dala­wang nakakatanda niyang kapatid ay kilala nila ang kanilang ama. Yung “birth certificate” po sana ay gagamitin namin sa pag apply ng Philhealth. Sana po ay masagot ninyo ang liham ko. Maligayang Pasko po at pagpalain kayo ng Diyos.

Salamat po,

Alvin

Mr. Alvin,

Nu’ng pinanganak ba ang bata (dahil mag -apat na taon na sa Ene­ro) ay wala pang birth certificate? Alamin muna ninyo kung hindi pa talaga rehistrado ang bata dahil kapag mayroon na siyang birth certificate at magpapagawa pa kayo ulit ay siguradong mas magkakaproblema ang bata sa mga susunod na taon dahil magiging 2 ang kanyang birth certificate.

Kung halimbawa naman na hindi pa rehistrado ay dapat na kausapin muna ang ama nito kung kinikilala ba niyang anak ang bata dahil kung kikilalanin naman niya ay maaa­ring ipangalan sa kanya ang bata sa pamamagitan ng Revilla Law at kung papayagan naman ng mga guardian ng bata.

Kung ang mga kapatid naman niya ay nakapangalan sa ama ay mas mainam na pare-pareho na sila ng apelyido kaysa maiba pa siya sa kanyang mga kapatid. Kahit hindi pa niya kilala ang kanyang ama ay mananatili siyang anak nito at karapatan din naman ng tatay na magdesisyon tungkol sa pagpaparehistro ng anak nila.

Hello Atty. Claire,

Hope everything is well while reading my email! I always read your column (Abante) and I learned a lot from your advice.

Regarding po ito sa a­king ginagamit na pirma (signature). Sa ngayon po, tatlo pong pirma ang ginagamit ko. Magkakapareho po ang pirmang ginagamit ko para sa mga personal at mga importanteng mga dokumento kagaya po ng mga bank transaction, driver’s license, insurance policy, employment contract at marami pang iba.

Ito po talaga ang a­king ori­ginal na pirma. Iba naman po ang pirma na ginagamit ko pagdating sa trabaho ko at meron din po akong ginagamit na pirma para sa mga bagay na hindi ma­syadong mahalagang dokumento.

Tanong ko po kung ok lang po ba ang maraming ginagamit na pirma?

Gumagalang,

Leo Boy

Mr. Leo Boy,

Marami na rin ang nagtanong sa atin ng kaparehong sitwasyon at ang palagi kong nauunang itanong ay ano ba ang motibo sa paiba-ibang pirma na sinusulat sa mga dokumento?

Kung ang motibo ay para hindi kilalanin ang pinirmahan upang makaiwas sa pananagutan ay siguradong magkakaroon ng pananagutan ang taong nais na manloko.

Sa pamamagitan ng isang handwriting expert ay maikukumpara ang mga stroke ng sulat upang madetermina kung maaari bang sulat ito ng iisang tao lamang.

Ngunit ang pagkakaroon ng iba’t ibang pirma ay hindi naman nanga­ngahulugan na ito ay mali o ito ay labag sa batas.

Ang pirma o signature ay isang pagpapatunay ng identity ng tao at ng authenticity o genuine­­nes­s ng dokumento. May mga tao na iba ang ginagamit na pirma sa paggawa ng bank check upang maproteksyunan ang kanyang pondo.

May iba naman na gumagamit ng ibang pirma sa pag-approve ng document upang masigurado niyang pirma niya at walang nag-forge into upang mapalusot ang isang transaksyon.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 410 7624/ 922-0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.