Alamin kung kuwalipikadong benepisyaryo ng CARP

Atty Claire,

Tanong ko po Attorney ’yung lupang sakahan at bahay po namin na minana ng lolo namin sa tatay nya na nakamatayan na po. Until now 41 years old na po ako ay mapayapa pong namumuhay sa lupa na ito. Hanggang mag-decide kami na patitulo sana. Kaso po yung mother title isa lng po ang nakapangalan ‘yung previous na may- ari po ng lupa. Madami po kaming mga tenants doon na till now wala po lahat titulo. Active po ang tax declaration nakapangalan din po sa may- ari daw. Ang alam ko po usapan ay rights lamang po ang pinanghahawakan ng mga tenants. Ano po ba ang pwedeng gawin para magkatitulo po.

Salamat po ng marami.

Roda

Ms. Roda,

Ang tanong ko, Roda, kung kayo ba ay qualified na mabigyan ng lupa ayon sa Comprehensive Agrarian Reporm Program? Yung bang lupa na sinaka pa ng lolo mo ay sinabi na bang covered ng CARP? Hindi lahat ng lupa na pinapasaka sa mga tenant o farmer ay covered na ng CARP.

Dahil sa ang titulo ay nasa pangalan pa ng tunay na mag ari ay malamang na hindi sakop ang lupa sa CARP dahil ayon sa Department of Agrarian Refonn ADMINISTRA’TIVE ORDER No. ~ Series of 2011 “REVISED RULES AND PROCEDURES GOVERNING THE ACQUISITION AND DISTRIBUTION OF PRIVATE AGRICULTURAL LANDS UNDER REPUBUC ACT (R.A.) NO. 6657, AS AMENDED”:

SECTION 7. Excluded From Coverage. Excluded from coverage are:

a. All undeveloped lands with eighteen percent (18%) slope and over;

b. All lands duly classified by the proper Local Government Unit (LGU) as corrunercial, industrial, or residential as of15 June 1988;

c. All ancestral lands/domains that may be identified in accordance with rules that may be jointly issued by the DAR, DENR, LRA, and the National Commission on Indigenous People;

d. Retention areas granted to Las who exercised their retention rights; and

e. All agricultural landholdings of a landowner with an aggregate size of five (5) hectares or less.

Kung ang lupa ng may ari at 5 hectares or less ay wala kayong makukuhang share sa lupa dahil ang may ari ng lupa ay may karapartan na mag retain ng hinfdi hihigit sa 5 hectares ba sukat ng lupa para sa kanyang sarili at 3 hectares sa bawat anak nito.

Magpunta kayo sa MARO na may sakop sa lupa upang alamin ninyo kung ang lupang sinasaka ay maaaring maging sakop ng CARP.

Kung may katanungan pa at tumawang lamang sa 8922 0245 o magemail sa attorneyclaire@gmail.com.