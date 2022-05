Alamin: Iba’t ibang diskarte ng intermittent fasting

Ang pagpa-fasting o pag-aayuno ay karaniwan nating naririnig na ginagawa tuwing panahon ng Kuwaresma, kung saan ang isang tao ay nagbabawas o pansamantalang hindi kumakain sa isang itinakdang panahon.

Sa kasalukuyan, ang pagpa-fasting ay ‘di na lamang ginagawa ng mga tao kapag Mahal na Araw dahil may ilan na lifestyle na ito sa pang-araw araw. May ilang indibidwal ang sinusubukan ang paraang ito upang maging malusog umano ang kanilang katawan at magbawas ng timbang.

Gayunman, marami pa rin ang nagtatanong kung nakakapagpapayat nga ba ito?

Isa sa mga karaniwan at sikat na fasting ngayon sa social media ay ang intermittent fasting. Dito, may oras ka lamang ng pagkain na tinatawag na feasting and fasting.

Ilan sa mga ratio ng fasting na ito ay 16:8—hindi ka kakain ng 16 na oras at kakain ka lamang ng 8 oras. Sa mga baguhan, maaari munang subukan ang 12:12 o 12 na oras ka ‘di chichibog at ang huling 12 na oras ay kakain ka.

Sa mga sanay na, ang kanilang sinusunod na ratio ay ang 20:4 na kung saan ‘di sila kakain ng kahit ano sa loob ng 20 na oras at kakain lamang sa loob ng 4 na oras.

Challenging itez!

Kapag ang isang tao ay nag-aayuno, may isang proseso sa loob ng ating katawan na nagaganap na tinatawag na ketosis. Ito ay mga stored energy. Kapag tayo’y walang kinakain, wala ring pagkukuhan ng energy ang ating katawan.

Sa loob ng mga oras na hindi ka kumakain, ang iyong katawan ay kumukuha mula sa mga stored fats na nagiging stored energy.

Ayon sa mga eksperto, ang uri ng fasting na ito ay short-term lamang o ‘di pangmatagalan dahil hindi umano ito kaya i-sustain ng tao. Maaaring gawin para sa healthy life at weight loss pero ‘di rin magtatagal.

Bukod dito, ang fasting o pag aayuno rin ay ‘di para sa lahat dahil may mga taong may sakit tulad ng diabetes na kapag sinubukan ito ay maaring makasama pa sa kanilang kondisyon.

Sa huli, bago subukan ang pag-aayuno ay siguraduhin munang na-research ito nang maayos at nagpakonsulta sa doktor. (Moises Caleon)