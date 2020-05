Alamin ang ‘yong kapalaran ayon sa iyong zodiac sign | May 16, 2020

ARIES (March 21-April 19) –Meron kang disiplina sa sarili at ang iba ay wala nito. Huwag magalit sa mga taong kulang sa disiplina, ikaw lang ang talo. Magpokus na lamang sa mga positibong tao sa paligid mo. Lucky number for today: 21

TAURUS (April 20-May 20) –Pag –usapan nang pribado ang usapin tungkol sa relasyon. Huwag itong gawin sa pambuplikong lugar upang maiwasan ang tuluyang pagkasira nito. Lucky number for today: 15

GEMINI (May 21-June20) –Kung hindi mo gusto na lumabas at makihalubilo sa ibang tao ngayong araw na ito huwag pilitin ang sarili. Kailangan ng oras para mapag-isa at makapagpahinga. Isantabi muna ang ilang gawain na puwede namang makapaghintay. Lucky number for today: 42

CANCER (June 21-July 22) ­– Huwag isiping maghiganti sa kapwa. Iwasan din sa araw na ito ang makipagtalo lalo na sa mas nakakatanda. Manatiling kalmado at gawin lamang ang tama. Lucky number for today: 56

LEO (July 23-August 22) –Kailangang mas maging masigasig pa. Kaya mong lagpasan ang lahat kahit may mga taong minamaliit ka. May mapapatunayan ka sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 49

VIRGO (August 23- September 22- Gusto mo na maging perpekto ang lahat ng iyong gagawin pero may pagkakataong hindi uubra kahit itodo pa ang effort mo. Sa mga susunod na mga araw ay kailangang magrelax at huwag magpakapagod. Lucky number for today: 36

LIBRA (September 23- October 22) – Magiging mahirap man sa iyo ang ibang gawain ay huwag kang susuko. Sa huli ay magbubunga ng tagumpay ang lahat ng iyong paghihirap. Lucky number for today: 35

SCORPIO (October 23- November 21) –Tapusin ang mga bagay na dapat gawin at hindi dapat ipagpabukas pa. May darating na magandang balita at kailangan ay pagtuunan ito ng pansin. Lucky number for today: 3

SAGITTARIUS (November 22- December 21) –Nagsumikap ka nitong mga nagdaang araw pero hindi ito napansin ng mga nakatataas sa iyo. Wag panghinaan ng loob, makikita ng lahat ang kakayahan mo sa mga susunod na araw at mabibigyan ka ng nararapat na pagkilala. Lucky number for today: 13

CAPRICORN (December 22-January 19) – Masipag kang tao at malakas din ang katawan. Huwag kang panghihinaan ng loob sa mga taong naiinggit at nagmamaliit sa iyo. Lucky number for today: 17

AQUARIUS (January 20-February 19)– Kung gusto mong makamit ang iyong pangarap ay kailangan mo ng pera para maabot ito. Kailangang matutong mag-ipon at magtabi nang para sa sarili mo. Maging matalino sa paggastos. Lucky number for today: 29

PISCES (February 19-March 20) –Naging positibo ka sa buhay nitong mga huling araw. May taong gusto kang maging miserable pero hindi ka padadaig sa gusto nila. Lucky number for today: 9