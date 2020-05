Alamin ang ‘yong kapalaran ayon sa iyong zodiac sign | May 11, 2020

CELEBRITY BIRTHDAY TODAY: JAMES REID, JUDY ANN SANTOS

ARIES (March 21-April 19) – Hindi uubra ang mga dati mong ginagawa. Kailangan mo uling mag-aral at matuto ng isang bagong estratehiya na matagal mong magagamit. Itapon na ang luma. Lucky number for today: 12

TAURUS (April 20-May 20) – Kung may makakatulong sa iyo tungkol sa isyung pera, kumonsulta sa kanya. Gawin ito lalo na kung may mga plano ka na may kinalaman sa pagkakagastusan. Lucky number for today: 30

GEMINI (May 21-June20) – Pinapaboran ngayon ang pagpapalakas sa anumang uri ng partnership. Ilagay ito sa sentro ng iyong atensyon ngayon at sa mga susunod na araw. May malaking papel ang partner mo sa susunod na malaking hakbang. Lucky number for today: 31

CANCER (June 21-July 22) – Ang stress ang nagpapabagal sa iyo. Irelaks ang isip dahil hindi ka makakasulong kung napakadami mong pinapasan na bagahe. Lucky number for today: 13

LEO (July 23-August 22) – Ang stay at home na status mo ay hindi nangangahulugan na hindi na mararamdaman ng iba ang iyong presensya. Gamitin ang iba’t ibang paraan para makita ng lahat na kumikilos ka. Lucky number for today: 4

VIRGO (August 23- September 22) – Pakinggan ang ibinubulong ng puso. Ang isyung may kinalaman sa romansa o ang kawalan nito ang magiging sentro ng iyong atensyon ngayon at sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 17

LIBRA (September 23- October 22) – Komunikasyon ang susi. May dapat kang malinawan at hindi ito mangyayari kung hindi ka lalapit sa mga kinauukulan. Iwanan na muna ang hiya. Lucky number for today: 34

SCORPIO (October 23- November 21) – Marami ka ngayong mga ideya. Ilan sa mga ito ay may kinalaman sa pera at sa mga paraan para magkapera. Komunsulta sa mga taong pinagtitiwalaan. Lucky number for today: 40

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Hindi ka magkukulang sa energy ngayon. Hindi rin ito ang araw para maghihiga lamang at tumulog. Maraming makakalampas na oportunidad kung hindi ka magiging alerto. Lucky number for today: 51

CAPRICORN (December 22-January 19) – Kilalanin ang mga restriksyon na inilalagay ng ilang indibidwal. Kung ayaw ka nilang makalapit, respetuhin ang kanilang kagustuhan. Ipokus sa iba ang atensyon. Lucky number for today: 8

AQUARIUS (January 20-February 18) – Maraming online activities na puwedeng pagkaabalahan. Hindi excuse na nasa bahay ka lamang. Kung gusto, maraming paraan. Lucky number for today: 6

PISCES (February 19-March 20) – Nangingibabaw ngayon ang iyong pagiging competitive. Sapat ang enerhiya mo para isulong ang iyong mga prayoridad. Walang oras na dapat sayangin. Lucky number for today: 57