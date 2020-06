Alamin ang ‘yong kapalaran ayon sa iyong zodiac sign | June 8, 2020

CELEBRITY BIRTHDAY TODAY: KANYE WEST

ARIES (March 21-April 19) – Isang indibidwal na nakilala mo dahil sa isang kaibigan ang magpapakulay ng iyong araw. Maaaring pagmulan ito ng magandang pagkakaibigan o mas higit pa sa kaibigan. Lucky number for today: 18

TAURUS (April 20-May 20) – Mas nag-e-enjoy kang gawin ang mga bagay na akala ng mga tao’y hindi mo kayang gawin. Iwasan lamang na masyadong magpagod. Higit pa ring importante ang kalusugan kaysa patunayan ang anuman. Lucky number for today: 27

GEMINI (May 21-June20) – Paborable ngayon na gumawa ng kakaiba. Masyado ka nang nagiging predictable at hindi ito nakakatulong sa iyong reputasyon. Lucky number for today: 44

CANCER (June 21-July 22) – Kung gusto mong magpa-impress sa isang tao, ngayon ang pagkakataon para gawin ito. Tandaan lamang na may tamang paraan para magpapansin at minsan hindi laging ang strong side mo ang dapat ipakita. Lucky number for today: 27

LEO (July 23-August 22) – Wala kang dapat ipangamba ngayon at sa mga susunod na araw kaya makabubuting burahin muna ang mga negatibong alalahanin. Ang lahat ng pangyayari ay nakikiayon sa iyo. Lucky number for today: 19

VIRGO (August 23- September 22) – Hindi pa rin paborable ngayon ang maging masyadong emosyunal. Makalipas lamang ang ilang araw, mare-realize mong walang dahilan ang iyong mga nararamdaman. Lucky number for today: 52

LIBRA (September 23- October 22) – Wag masyadong patalo sa stress. Hindi mo kayang sabayan ang lahat ng mga tao sa paligid mo. May sarili kang schedule na sinusunod at hindi ito makukuha sa pagmamadali. Lucky number for today: 36

SCORPIO (October 23- November 21) – May pagkakataon ngayon na posibleng mawala ang kontrol mo sa iyong emosyon. Posibleng maipit ka sa isang madramang sitwasyon. Lucky number for today: 17

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Isantabi muna ang mga isyung pampamilya at subukang mag-enjoy. Ang mga pakikipag-usap sa mga taong tulad mo ng interes ay makakarelaks sa iyo. Lucky number for today: 30

CAPRICORN (December 22-January 19) – Anuman ang mangyari, piliting kontrolin ang bugso ng emosyon. Kung magpapala ka sa galit, mahihirapan kang itama ang mga mali. Lucky number for today: 18

AQUARIUS (January 20-February 18) – Magiging masaya ang araw mo at posibleng may kinalaman dito ang isang taong labis mong hinahangaan. May pagkakagastusan din na hindi mo maiiwasan. Lucky number for today: 53

PISCES (February 19-March 20) – May malaki kang magagawa ngayon para tulungan ang isang taong malapit sa puso mo. Iwasan lamang na magbigay ng sobra kung saan wala nang matitira para sa sarili mong pangangailangan. Lucky number for today: 43