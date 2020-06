Alamin ang ‘yong kapalaran ayon sa iyong zodiac sign | June 3, 2020

CELEBRITY BIRTHDAY TODAY: WENTWORTH MILLER

ARIES (March 21-April 19) – Mas mahirap para sa iyo ngayon na desisyunan kung nagiging totoo ang taong kaharap mo. Gamiting basehan ang katotohanan at huwag agad maniwala sa sabi-sabi lamang. Lucky number for today: 15

TAURUS (April 20-May 20) – Iwasang basta magtiwala. Marami ngayong magagaling lamang mangako pero kulang sa aksyon. Masasaktan ka lamang kung agad kang aasa. Lucky number for today: 2

GEMINI (May 21-June20) – Honesty is the best policy pa rin ang dapat sundin. Ang pagsisinungaling, kahit maliit lamang, ay posibleng pagmulan ng malaking problema sa hinaharap. Lucky number for today: 46

CANCER (June 21-July 22) – Alam mo kung ano ang dapat mong gawin pero wala kang enerhiya para mag-umpisa. Labanan ang ganitong pakiramdam kung ayaw mong mapag-iwanan. Lucky number for today: 56

LEO (July 23-August 22) – Habang napakaraming magagandang ideyang umiikot sa iyong isip, mas lalong mahirap magdesisyon kung alin ang karapat-dapat. Kakailanganin mo ang tulong ng isang nakatatandang kapamilya. Lucky number for today: 31

VIRGO (August 23- September 22) – Kailangan mo ngayong gabayan o alalayan ang isang taong malapit sa iyo. Wag mong ipagkait sa kanya ang iyong oras at atensyon. Lucky number for today: 48

LIBRA (September 23- October 22) – Hindi ka agad mauunawaan ng mga tao sa paligid at pabor sa iyo ito. Habang pinag-iisipan nila kung ano ang tunay mong plano, mas makakaungos ka na sa lahat. Lucky number for today: 54

SCORPIO (October 23- November 21) – Kung nalilito ka sa isang sitwasyon, hindi ito ang tamang oras para ibigay ang iyong desisyon. Kailangan mo munang maghintay ng tamang pagkakataon para maiwasan ang anumang aberya. Lucky number for today: 18

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – May kanya-kanyang payo ang mga kapamilya at malalapit na kaibigan. Pero mas makabubuti para sa iyo kung sariling diskarte ang sundin mo. Lucky number for today: 45

CAPRICORN (December 22-January 19) – Masyado mong pinahihirapan ang sarili mo at masyadong itinataas ang standard mo. Subukang ibaba ng bahagya at makikita mong hindi mo naman pala kailangang tangkaing abutin ang pinakamataas na bituin. Lucky number for today: 30

AQUARIUS (January 20-February 18) – Isang maliit na detalye ang malalagpasan mo at pagmumulan ng aberya. Kailangan mong ulitin ang trabaho para itama ang nagawang pagkakamali. Lucky number for today: 12

PISCES (February 19-March 20) – Gusto mong paniwalaan ang sinasabi ng isang kaibigan pero nararamdaman mong may mali. Sundin ang iyong kutob para maiwasang mapahamak. Lucky number for today: 14

ARIES (Marso 21-Abril 19) – Isang taong nasa mas mataas na posisyon ang aagapay sa iyong pag-akyat. May paraan para mapatunayan mong mali ang mga tsismis tungkol sa iyo. Magpokus muna sa isyu at isantabi ang mga personal na alalahanin. Lucky color: Maroon, lucky number 17.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Isang tao ang sobrang naiinggit sa iyong kinalalagyan. May ginagawa siyang paraan para magmukha kang masama. Mangyayari lamang ito kung hindi ka magiging alerto. Lucky color: Maroon, lucky number: 14.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20) – Iwasang maging personalan ang pakikipag-usap sa isang kasamahan. Kung mapapanatiling propesyunal ang inyong relasyon, hindi kayo magkakasakit ng loob kaya’t wala kang dapat ipag-alala. Lucky color: Maroon, lucky number: 23.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22) – Maaring nagdadalawang isip ka sa isang bagay na gusto mong mangyari. Wag nang ikonsidera ang pag-atras. Mapapatunayan mong walang dahilan para sa iyong mga pangamba at pagdududa. Lucky color: Pink, lucky number:13.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) – Bawat isa ay may limitasyon at malapit mo nang maabot ang limitasyon mo. Kung ayaw mo ng gulo, layo-layo muna. Mahirap kontrolin ang damdaming naghihimagsik sa galit. Lucky color: Orange, lucky number: 33.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22) – Maaring hindi ka sang-ayon sa opinyon ng ibang tao pero tulad mo ay may karapatan din siyang sabihin ang kaniyang pananaw. Respeto ang pairalin sa isa’t isa. Lucky color: Brown, lucky number: 7.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22) – Iwasang patulan ang mga pahaging ng isang kasamahan. Hindi niya naiintindihan ang tunay na sitwasyon. Kung nag-iinit ang ulo, dumistansya at magpalamig. Lucky color: Gray, lucky number: 17.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21) – Madali mo lamang makukumbinsi ngayon ang pamilya sa isang binabalak. Gayunpaman, dapat ding pakatandaan na kung magresulta ito ng hindi paborable sa iyo, wala kang ibang puwedeng sisihin kundi ang iyong sarili. Lucky color: Blue, lucky number: 36.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Disyembre 21) – Importante sa iyo ngayon ang makapagpahinga. Palipasin ang hindi magandang mood. May nagmamasid ang ilang indibidwal na nasa tamang posisyon para tulungan ka. Isang magandang partnership ang mabubuo. Lucky color: Gray, lucky number: 11.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) – Magandang pagkakataon ang mabubuksan para mas maging madali sa iyo ang pakikiharap sa mga maimpluwensyang indibidwal. Makukuha mo ang kanilang suporta at magbibigay ito ng malaking benepisyo. Lucky color: Yellow, lucky number: 40.

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) –– Sinumang nag-aakalang madali kang maimpluwensiyahan ay nagkakamali. Iwasang magbigay ng marahas na reaksyon. Mapapatunayan ang lahat sa takdang panahon na ikaw ay isang mabuting tao. Lucky color: Maroon, lucky number: 7.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) –Maging wais sa paghawak ng pera. Kung uunahin ang kapritso ay malalagay ka sa alanganing sitwasyon. Maging praktikal sa lahat ng pagkakataon. Lucky color: white, lucky number: 9.

VIRAL SA SOCIAL MEDIA DAHIL SA COVID-19

May mga gabing hindi makatulog ng maayos ang 23 anyos na si Ariane Tee Khey. “Physically, ok na ako. Pero ‘yung mga pagsubok and all, lumalaban pa rin ako mentally.”

Survivor ng Covid-19 si Ariane. Hindi biro ang kanyang dinaanan kaya’t hindi ganoon kadali sa kanya para ito ay kalimutan.

Naranasan niya kasi ang pagkapahiya at diskriminasyon nang malaman niya sa social media na siya pala ay Covid-19 positive.

Inanunsyo kasi ng kanilang lokal na pamahalaan na may positibo sa kanilang lugar at ang lahat ng pagsasalarawan ay nagturo sa kanya. Nang malaman ng kanilang mga kakilala, hinusgahan na siya at ang kanyang pamilya, lalo na sa social media.

Kaya naman nang maospital siya, panay ang iyak niya, hindi lamang dahil sa hiya, kung hindi dahil sa pag-aalala sa kanyang sariling buhay lalo na at may 6 na taong gulang siyang anak.

Ang mga heath care workers sa ospital ang nagpalakas ng kanyang loob. Binigyan siya ng pag-asa at doon niya naisipang gamitin ang medium na nagpabagsak sa kanya para muli siyang makabangon.

“I took to social media to spread positivity. Naisip kong tama ang sinabi ng mga nurses sa akin na imbes na malungkot ako at matakot sa nangyayari sa akin, dapat magpaka-positive ako. Nag-download ako ng Tiktok at nagsimula akong gumawa ng mga videos kahit naka-IV pa ako.”

Nag-viral ang mga Tiktok videos ni Ariane at nagbigay ito ng dagdag na lakas sa kanya para lumaban sa Covid-19

Ngayon, magaling na si Ariane, at walang nahawa sa kanyang pamilya. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang panahong sinundo sila ng ambulansya sa bahay.

“Bangungot talaga ang Covid-19. Mahirap siya physically, emotionally and mentally. Napakahirap din nito para sa mga doktor at nurses kaya’t pahalagahan natin sila. Noong nasa ospital ako, nakita kong tumatagaktak ang mga pawis nila sa suot nilang PPE pero hindi sila nagpapakita ng yamot at pagod. Sila rin ang nagbigay ng pag-asa sa akin – na kaya kong lumaban sa Covid-19 at sa mga taong hindi nakaunawa sa aking pinagdaanan.”