Alamin ang ‘yong kapalaran ayon sa iyong zodiac sign | June 19, 2020

ARIES (March 21-April 19) – Piliting magrelaks at alisin sa isip ang lahat ng negativities. Wala ka mang magawa ngayon, mas pahihirapan mo lamang ang sarili mo kung magpapadala sa depresyon. Lucky number for today: 20

TAURUS (April 20-May 20) – Ang mga totoo mong kaibigan ang iyong kayamanan. Mag-reach out sa kanila at iparating ang iyong pasasalamat. Lucky number for today: 35

GEMINI (May 21-June20) – Ang mga hamon na iyong nakakaharap at nagdudulot sa iyo ng stress ay nagpapahirap din sa iyong mga mahal sa buhay. Kailangan mo munang ipakitang matatag ka. Lucky number for today: 26

CANCER (June 21-July 22) – Hindi madaling kausap ngayon ang mga kasamahan sa trabaho at maaaring pati ang ilang kaibigan. Pero kaya mong magawa ang gusto mo kahit ikaw lang ang kumikilos. Lucky number for today: 39

LEO (July 23-August 22) – Posibleng mapasabak ka sa isang heart-to-heart talk. Kailangang maging tapat at sabihin ang lahat ng kailangang sabihin. Maaaring masaktan o makasakit pero dito mag-uumpisa ang paghihilom ng sugat. Lucky number for today: 54

VIRGO (August 23- September 22) – Ang mga totoong pagbabago ay parating na. Kasama na rito ang isang relasyon o samahan na papasok sa isang bagong chapter. Lucky number for today: 56

LIBRA (September 23- October 22) – Maraming kaguluhan at kalituhan sa paligid. Pero mag-eenjoy ka sa mga hamon at ito ang mas lalo pang magpapalakas sa iyo. Lucky number for today: 2

SCORPIO (October 23- November 21) – Makukumpirma ang isang pagdududa na may kinalaman sa isang taong matagal mo nang pinagtitiwalaan. Malaki ang maitutulong ng isang nakatatandang kapamilya para maayos ang lahat. Lucky number for today: 46

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Mas malaya kang nagagawa ang gusto mo at sinasamantala mo ang bawat pagkakataon. Hindi masamang mag-explore pero isama mo sa bawat adventure ang iyong partner. Lucky number for today: 42

CAPRICORN (December 22-January 19) – May madidiskubre ka sa isang taong matagal mo nang kakilala. Mas magiging malalim ang inyong koneksyon na maaaring humantong sa romansa kung pareho nyong pagbibigyan. Lucky number for today: 36

AQUARIUS (January 20-February 18) – Ang araw na ito ay mapopokus sa pagtitiis. Marami ka nang naumpisahan kaya hindi ka na dapat pang sumuko at umatras. Kapit lang at patuloy na lumaban. Lucky number for today: 33

PISCES (February 19-March 20) – Bigyan ng atensyon ang sarili ngayon. Deserve mo naman ang marelaks. Kung nasa isang relasyon ka, hindi sa lahat ng pagkakataon ay uunahin mo ang iyong partner. Lucky number for today: 31