Alamin ang ‘yong kapalaran ayon sa iyong zodiac sign | June 18, 2020

ARIES (March 21-April 19) – Mas magiging maayos ang samahan sa loob ng bahay. Sa mga nagdaang araw at linggo, masyadong naging mataas ang tensyon pero ngayon ay mababago na ito. Lucky number for today: 12

TAURUS (April 20-May 20) – Limitado na ang paggala pero hindi magtatagal at makakalabas ka rin. Wag munang mag-ambisyon ng malalayong lakad. Unahin ang kaligtasan. Lucky number for today: 56

GEMINI (May 21-June20) – Nakapokus ka ngayon sa mga pag-aari mo at sa pagdagsa ng mga negatibong pangyayari sa mundo. Sa mga susunod na araw, muling mababalik ang iyong kumpiyansa sa sarili. Lucky number for today: 42

CANCER (June 21-July 22) – Magkakaroon ka ng tsansang ibalik ang kontrol sa iyong mga kamay. Dati ay nagiging sunud-sunuran ka lamang pero ngayon ay kaya mong patunayan sa lahat na dapat ka nilang pakinggan. Lucky number for today: 31

LEO (July 23-August 22) – Hindi masamang magpakaabala sa mga gawain at trabaho. Iwasan lamang na mabalewala na ang mga mahal mo sa buhay at mawalan ka ng quality time para sa kanila. Lucky number for today: 29

VIRGO (August 23- September 22) – Laging pahalagahan ang iyong pamilya. Pero sa pagkakataong ito, mas kailangan mong unahin ang sarili mong pangangailangan bago ang lahat. Lucky number for today: 35

LIBRA (September 23- October 22) – Masyado kang inoobserbahan ng isang taong nasa mataas na posisyon. Importanteng manatiling positibo ang pagtingin niya sa iyo kaya ingat sa bawat aksyon. Lucky number for today: 46

SCORPIO (October 23- November 21) – Masyado kang balisa at ito’y dahil nami-miss mo ang gumala. Wag magmadali kung ilalagay mo naman sa panganib ang kalusugan mo at ng mga mahal mo. Lucky number for today: 56

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Isang taong hindi mo dating pinapansin ang nagiging attractive sa iyong paningin. Wag munang seryosohin ito dahil madaling lilipas ang atraksyon. Lucky number for today: 30

CAPRICORN (December 22-January 19) – Ngayon at sa mga susunod na araw ay posibleng mapokus ka sa mga partnership. Kung naghahanap ka pa lang ng mamahalin, may ilalapit sa iyo na magpapakulay ng iyong mundo. Lucky number for today: 10

AQUARIUS (January 20-February 18) – Walang dahilan para masyadong damihan ang mga plano kung wala ka naman sa mood para umpisahan ang mga ito. Magrelaks ka muna at lumayo muna sa mga stress. Lucky number for today: 51

PISCES (February 19-March 20) – Habang pilit mong itinatago ang iyong emosyon lalo naman itong nagiging obvious. Magpakatotoo na lamang. Matatanggap ka ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Lucky number for today: 49