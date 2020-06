Alamin ang ‘yong kapalaran ayon sa iyong zodiac sign | June 10, 2020

CELEBRITY BIRTHDAY TODAY: Eduardo “Danding” Cojuangco Jr.

ARIES (March 21-April 19) – Isang pangyayari ang maaaring gumulat sa mga tao sa iyong paligid. Ikaw lamang ang tanging hindi makakaramdam ng pagkagulat dahil matagal mo na itong inaasahan. Lucky number for today: 1

TAURUS (April 20-May 20) – Inaakala mong alam mo kung ano ang tama para sa mga taong mahal mo pero hindi ito lisensya para pakialaman ang kanilang mga desisyon. Kahit gusto mo silang tulungan, iwasan munang makialam. Lucky number for today: 32

GEMINI (May 21-June20) – May nakikita kang oportunidad sa mga pangyayaring nagpapahirap sa mga tao sa iyong paligid. Hindi masamang ikonsidera ang mga oportunidad na ito na puwedeng maghatid ng tagumpay. Lucky number for today: 14

CANCER (June 21-July 22) – May ilang hadlang sa iyong daan ngayon at sa ilang araw na darating. Hindi ito dahilan para sumuko dahil bigla na lamang susulpot ang oportunidad. Lucky number for today: 56

LEO (July 23-August 22) – Limitado lamang ang iyong opsyon sa ngayon pero hindi pa rin dapat mawalan ng pag-asa. Pagkaraan ng ilang araw, mangyayari na ang mga inaasahan at hinihintay mo. Lucky number for today: 9

VIRGO (August 23- September 22) – Alamin muna ang mga opsyon na iyong ikinukonsidera bago umaksyon. Habang papataas ang iyong inaambisyon, mas kailangan mong mag-ingat sa pagdedesisyon. Lucky number for today: 24

LIBRA (September 23- October 22) – Panatilihing maayos ang pakikipagrelasyon. Makakatulong ang iyong partner sa mga plano mo kaya maaga mo itong ipaliwanag sa kanya. Lucky number for today: 41

SCORPIO (October 23- November 21) – Magpokus muna sa isang gawain. Kung marami kang iniisip gawin mas lalo kang walang matatapos. Pagdesisyunan muna kung ano ang higit na mahalaga. Lucky number for today: 50

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – May mga hindi pagkakaunawaan na posibleng hindi maiwasan sa mga susunod na araw. Kailangang linawin ang lahat ng pakikipagkomunikasyon para walang tensyon. Lucky number for today: 35

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi masamang mag-effort pero kung sinasagad-sagad mo na ang pagod, kalusugan mo ang nakataya. Meron kang limitasyon na hindi dapat balewalain. Lucky number for today: 51

AQUARIUS (January 20-February 18) – May mga oportunidad para kumita pero tiyaking hindi ito lumalabag sa iyong mga prinsipyo. Kung may masasagasaan at masasaktan kang iba, hindi ka rin magiging masaya. Lucky number for today: 36

PISCES (February 19-March 20) – Madali ka lamang mapikon ngayon. Posibleng may kinalaman dito ang ilang isyung nagpapagulo sa iyong isip. Kailangan mo munang idistansya ang sarili sa anumang kontrobersya. Lucky number for today: 32