Alamin ang ‘yong kapalaran ayon sa iyong zodiac sign | April 3, 2020

CELEBRITY BIRTHDAY TODAY: EDDIE MURPHY, ALEC BALDWIN, PARIS JACKSON, LINO BROCKA

ARIES (March 21-April 19) – Magpakatotoo sa sarili pero kilalanin din ang mga restriksyon. Hindi mo kailangang balewalain ang mga rules para lamang manguna sa karera. Hindi ito ang tamang panahon para manaig ang pakikipagkumpetensya. Lucky number for today: 4

TAURUS (April 20-May 20) – Mahirap para sa iyo ngayon ang maging positibo at optomistiko pero kailangan mong labanan ang ganitong emosyon. Marami pang bagay na dapat i-look forward. Tandaang matatapos din ang bagyo sa buhay mo. Lucky number for today: 10

GEMINI (May 21-June20) – Hindi ka naman biktima kaya ‘wag kang magpanggap. Anumang hadlang at hirap na nararanasan mo ngayon ay kaya mong lagpasan. Manatili lamang positibo at wag sumuko. Hindi mo kalaban ang mundo. Lucky number for today: 34

CANCER (June 21-July 22) – Wag nang magsayang ng oras para kunin ang approval ng mga tao sa paligid mo dahil madidismaya ka lamang. Kung ano ang nararamdaman mong tamang gawin, ipursige ito ayon sa iyong paniniwala. Lucky number for today: 32

LEO (July 23-August 22) – Kung nababagot ka na sa iyong routine, nasa iyo ang paraan para baguhin ito. Gawin ang mga hindi mo pa nagagawa at makikita mong muli kang mag-e-enjoy. Lucky number for today: 38

VIRGO (August 23- September 22) – Kung babalewalain mo ang usaping may kinalaman sa pera ngayon, babalik din ito sa susunod na mga araw at mas malala pa. Ayusin na agad kung anuman ang kinakailangan, hindi mo ito matataguan. Lucky number for today: Lucky number for today: 21

LIBRA (September 23- October 22) – Kumbinsido kang tama at mahalaga ang plano mo pero salungat ito sa kagustuhan ng mga kaibigan mo. May paraan para maliwanagan sila. Idaan ito sa diplomatikong paraan dahil kailangan mo ang suporta ng lahat. Lucky number for today: 25

SCORPIO (October 23- November 21) – Sa nangyayari ngayon, hindi ka nagiging team player. Kung patuloy kang kokontra sa lahat, nauubos ang oras nang walang nangyayari. Sa pagkakataong ito, kailangan ang iyong suporta at kooperasyon. Lucky number for today: 56

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Ang pinapangarap mo ay abot kamay lamang. Wag munang bigyan ng importansya ang pagdi-discourage ng ibang tao. Ikaw ang tunay na nakakakilala sa sarili mo at nakakasukat sa kakayahan mo. Lucky number for today: 37

CAPRICORN (December 22-January 19) – Habang tumitindi ang iyong pag-aalala, paubos naman ang oras mo. May magagawa ka at batid mo ito. Ipokus ang isip at itodo mo na ang effort na kakailanganin. Lucky number for today: 5

AQUARIUS (January 20-February 18) – Mahihirapan kang intindihin ang mga itinuturo sa iyo at ito ay dahil kalahating tenga mo lamang ang nakikinig. Subukan mong ibuhos ang iyong atensyon sa iisang usapin lamang at matatapos ang dapat gawin. Lucky number for today: 39

PISCES (February 19-March 20) – Manatili sa restriksyong ipinatutupad. Hindi ito isang laro. Hindi ka puwedeng gumawa ng sarili mong rules. Lucky number for today: 51