Alamin ang biyahe sa NCR +

Subukan nating makatulong sa paggabay sa ating kababayan sa kanilang biyahe sa ilalim ng ECQ (Enhanced Community Quarantine) hanggang Abril 4, 2021

Unang-una, ang tinutukoy na NCR+ ay ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan may pagtaas sa bilang ng mga nagkakasakit ng Covid-19. May curfew sa loob ng NCR+ mula alas-6 ng hapon hanggang alas-5 ng susunod na umaga.

Hindi pinapayagan ang papunta at palabas ng NCR+, maliban sa mga sumusunod na Authorized Persons Outside their Residences (APOR), na ang mga sumusunod:

a. Essential workers (kailangang ipakita ang ID);

b. Health and emergency frontline services personnel;

c. Mga opisyal ng gobyerno at iba pang government frontline personnel;

d. Mga otorisadong manggagawa na nagbibigay ng humanitarian assistance;

e. Mga kailangang bumiyahe para sa medical at humanitarian na dahilan;

f. Mga tutungo sa paliparan para bumiyahe palabas ng bansa;

g. Mga tatawid sa mga bayan dahil sa trabaho/negosyo o uuwi sa tirahan; at,

h. Returning Overseas Filipinos (ROFs) at mga Overseas Filipino Workers (OFWs).

Ang mga uuwi mula sa bakasyon ay hindi papayagan na pumasok sa NCR+, maliban sa mga APOR.

Patuloy ang serbisyo ng pampublikong sasakyan sa kalsasa, riles, dagat at himpapawid para sa mga APOR sa kapasidad na itinakda ng DOTr (50% sa sasakyang dagat; 20-30%-sa train; 50% sa PUVs). Ang mga pampublikong sasakyan ay hindi rin saklaw ng curfew. Gayunpaman, hinihikayat ang publiko na magbisikleta o maglakad.

Mahigpit na pinaalalahanan ang mga commuter na sundin ang mga health protocols sa mga pampublikong transportasyon:

a. Magsuot ng face mask at face shield;

b. Iwasan ang pakikipag-usap o pagtawag sa telepono;

c. Bawal kumain sa loob ng pampublikong transportasyon;

d. Kailangan maayos na nakakadaloy ang hangin sa ating Public Utility Vehicles (PUV);

e. Palagiang mag-disinfect para maiwasan ang hawaan at maprotektahan ang sarili;

f. Bawal magsakay ng pasahero na may sintomas ng Covid-19; at,

g. Panatilihin ang pagsunod sa physical distancing.

Maliban na lamang kung ang pagbiyahe ay dahil sa mga hindi maiiwasang dahilan gaya ng pagbili/pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan o serbisyo, o kung may kaugnayan sa trabaho, pinapayuhan na manatili sa tahanan ang mga sumusunod:

a. Mga nasa edad labingwalo (18) pababa at mga senior citizen na higit 65 taong gulang;

b. Mga may immunodeficiency, may iba pang nararanasang sakit o comorbidity at iba pang health risks; at,

c. Mga buntis.

Sa mga paliparan, pinahintulutan ang mga domestic flights para lamang sa mga essential travel at mga pasaherong itinuturing na APOR.

Mahigpit din ang paalaala sa mga gumagamit ng motorsiklo, pribado man o motorcycle taxi, sa mga sumusunod:

a. Magsuot ng helmet na may full shield;

b. Magsuot ng face mask;

c. Mga APOR lamang ang pinapayagan kaya’t magdala ng ID bilang katibayan, bukod sa drivers license; at,

d. Gumamit ng barrier para sa ka-angkas, kung hindi nakatira sa iisang bahay.

Hindi pa lubos na maipaliwanag ang dahilan sa biglang dami ng mga nagkakasakit. Pero malinaw na ang ibayong pag-iingat ang mabuting kalasag para maiwasan ang Covid-19. Nawa’y makaraos tayong lahat laban sa pandemic.