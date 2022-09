Alam mo ba kung ano ang VREF?

Kung isa ka sa nagpaparehistro ng sasakyan taun-taon, dapat mong malaman kung ano ang VREF.

Ang Vehicle Registration Extension Facility, o VREF, ay nilikha ng Land Transportation Office sa bisa ng MC 2022-2307 na inilabas noong Enero 2022.

Sa maikling paliwanag, isa etong extension office kung saan puedeng magpa-renew ng rehistro, katulad ng mga extension office para sa renewal ng lisenya. Pero gaya ng sinasabi sa pangalan, para lamang eto sa sasakyan.

Ang mga VREF ay itatayo sa lugar ng mga MVIC (motor vehicle inspection center), sa ilalim ng pamamahala ng pinakamalapit na LTO District Office. Isang halimbawa ang Otis VREF sa pamamahala ng Manila East District Office at matatagpuan sa compound ng Otis PMVIC sa Paco, Manila. Sa ating pagtatanong, meron ng humigit-kumulang 15 VREF ang tumatakbo na.

Nitong nakaraang Hunyo 2022, nagparehistro tayo ng sasakyan. Dinala ko ang sasakyan sa Taguig PMVIC para sa inspection na tumagal ng wala pang 30 minuto. Dinala ko ang resulta ng inspection at kopya ng TPL insurance sa LTO Pasig District, siyam (9) na kilometro ang distansiya, para sa renewal ng rehistro na hindi rin inabot ng 30 minutos.

Last week, nagparehistro na naman tayo ng sasakyan. Pero doon ako pumunta sa Otic PMVIC kung saan may isang VREF. Dahil sa magkatabi ang inspection center at LTO office, inasahan natin na hindi aabutin nang matagal ang buong proseso.

Tulad ng inaasahan, pumasa ang sasakyan sa inspection sa loob ng 20 minuto. At kung susuwertihin, matatapos ang rehistro nang wala pang 30 minutos.

Sa kasamaang palad, “offline” ang Otis VREF! Hindi makakonekta ang extension office sa LTO LTMS (Land Transportation Management System) para ma-proseso ang rehistro. Ayon sa tauhan ng LTO, “lahat ng opisina ng LTO sa buong bansa” ang apektado.

Hindi pa nagtatapos ang araw, humingi ng paumanhin ang LTO sa naranasang problema sa transakyon sa mga tanggapan nito. “Humihingi po ng paunawa at paumanhin ang inyong Land Transportation Office (LTO) sa nararanasan ngayong pagbabagal sa sistema at mga transaksyon sa ilan sa mga tanggapan ng ahensya. Kasalukuyan na ring inaalam ng aming mga eksperto sa teknolohiya ang pinagmulan ng problemang teknikal at makatitiyak ang publiko na ginagawan na ito ng solusyon upang sa lalong madaling panahon ay maibalik ang normal na operasyon. Makakaasa po ang publiko sa pagsisikap ng LTO na mapabuti ang serbisyo at nang maiwasan ang katulad na sitwasyon sa hinaharap.”

Kung ating matatandaan, pinag-isa ng bagong internet portal na LTMS sa isang programa ang lahat ng serbisyo ng LTO para mapadali ang transakyon ng publiko sa ahensiya mula pa noong 2020. Eto ay binuo ng kumpanyang Dermalog Identification Systems ng Germany.

Nilinaw ng Dermalog na walang problema ang LTMS. “This is a Network issue of LTO and not an Issue of LTMS. The software is working. LTO already involved their network supplier and internet service provider to investigate. Again, ang internet at network ni LTO ang problema, hindi ang software,” ang pahayag ng Dermalog spokesperson, Atty. Nikki de Vega.

Napurnada! Hindi natupad ang inaasahan nating 30 minutos.