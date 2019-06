Alak pampahaba ng buhay ng 112-anyos na babae sa Britain

By Juliet de ­Loza-Cudia

Ang pag-inom ng whisky araw-araw ang sikreto kung bakit umabot sa 112 taon ang buhay ng pinakamatandang babae sa Britanya.

abatid na si Grace Jones ng Broadway, England ay nagdiwang ng kanyang ika-112 birthday noong Setyembre 2018 at kung papalarin ay magsi-celebrate pa ng kanyang ika-113 birthday.

Nalaman na ang pagtungga ng whisky ay ginagawa ni Jones gabi-gabi .

“I started having a nightly tot of it when I turned 50 so I’ve been having it every night for the last 60 years and I certainly have no intention of stopping now,” ayon kay Jones.

Sinabi umano kay Jones ng kanyang doktor na panatilihin nito ang pag-inom ng whisky dahil mainam ito sa kanyang puso.

Tinawag si Jones ng kanyang pamilya at mga kaibigan bilang ‘Amazing Grace’, ipinanganak sa Liverpool, England noong 1906.

Si Jones ay may isang anak na babae na si Deirdre McCarthy nasa edad 80.