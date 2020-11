Alagang hayop malaking pakinabang sa pandemya

Alam n’yo bang malaki ang naitutulong ng pag-aalaga ng hayop para malagpasan ang nadaramang krisis sa buhay at nakalulunas din ng mental health na kung saan nakakabawas sa stress, tensyon, pag-aalala, depresyon, pagkamalungkutin, nawalan ng nagmamahal, nawalan ng pinagkakakitaan, sakit at iba pang suliranin, lalo na ngayong panahon ng pandemic.

Base sa pag-aaral, may angkin pag-aaruga ang mga alagaing hayop na tulad ng aso, pusa, fish sa aquarium, love birds o ano pa mang ibon at iba pa na puwedeng mahalin at pagkaabalahan katulad din ito ng paghahalaman na kailangang diligan at tingnan sa araw-araw na kung saan ay nakaalis ng stress at iba pang negatibo sa buhay.

Isang pet lover ang nagsabi na nagkaroon sila ng alagang Schnauzer puppy noong kasagsagan ng Enhanced Community Quarantine (ECQ), masyado siyang naaliw sa alaga na itinuring na anak na halos katabi na niya sa pagtulog.

Pet anthropomorphism ang tawag sa pagmamahal sa mga alaga na kadalasang nauuwi sa hindi pagkakaroon ng sariling anak o ‘delaying marriage and having children’.

Mayroon pa ngang mga post sa social media na “Children are cancelled in 2020. Pets are the new children, and plants are the new pets.” Dahil mas prayoridad nila ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng halaman na tinatawag namang mga ‘plantitas’.

Isang mag-asawa naman ang nagdesisyong mag-alaga ng Persian kitten at Jack Russell terrier bilang kanilang anak sa pagsasama sa iisang bahay na kung saan ipinagmamalaki nila ang kanilang “toddler son and daughter.”

Base sa isang Facebook group “Who’s Your Pupper,” na mayroong 200,000-strong group of passionate pet lovers, pinatotoo ng isang nurse ang benepisyo ng pag-aalaga ng isang golden labrador.

Nakatutulong daw ito sa pag-alis ng kanyang anxiety lalo at pagkatapos sa trabaho bilang frontliner.

Tandaan na anuman ang nararamdaman ng amo ay nararamdaman din ng alagang aso. (Vick Aquino)