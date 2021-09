Alagaan ang trabaho ng mga marino

Dinala na po natin sa plenaryo ng Senado noong isang linggo ang Senate Bill No. 2369 o ang “Magna Carta of Filipino Seafarers” na naglalayong pangalagaan ang trabaho at kinabukasan ng ating mga marino.

Noong nasa TESDA po tayo, pinalawak natin ang mga training program para sa mga kababayan nating nagbabarko para masuplayan ng Pilipinas ang 50 porsiyento ng pangangailangan ng global merchant fleet.

Bagamat nangunguna pa rin ang China sa suplay ng mga officer, numero uno naman po ang Pilipinas pagdating sa suplay ng mga ratings.

Umaabot po sa isa’t kalahating milyon ang nagtatrabaho sa mga barko sa buong mundo. Kalahating milyon po sa kanila o isa sa bawat tatlong marino ay Pilipino.

Hindi po malayong manguna ang Pilipinas sa suplay ng mga seafarer dahil sa dami po ng kabataang kumukuha ng maritime courses. Nasa dugong Pilipino po talaga ang pagka-mandaragat.

Humigi’t kumulang 230 mga Maritime Education and Training Institution sa buong kapuluan ang nasa ilalim ng CHED, TESDA at MARINA. Sila po ang nagbibigay ng pagsasanay sa ating mga kabataan sa maritime education.

Pinalawak din po natin ang mga scholarship program, kabilang na ang free tuition sa kolehiyo, para sa mga kabataang ibig magbarko. Sulit naman po ang gastos ng gobyerno dahil sadyang gumanda ang buhay ng ating mga kababayang nagtatrabaho ngayon sa mga container ship, passenger ship, cruise ship, at iba pa.

Bagamat may pandemya at apektado ang trabaho ng mga marino, naniniwala naman po tayong muling babalik ang sigla ng turismo at kalakalan at muling tataas ang demand para sa mga Pinoy seaman. Katunayan, marami na pong mga kababayan natin ang nakasampa na muli ng barko sa kabila ng nagpapatuloy pa ring pandemya.

Kailangan po ang “Magna Carta of Filipino Seafarers” noon pa man bago ang pandemya at lalo na po ngayong may COVID-19 na dahilan kung bakit marami ang na-repatriate at hindi pa rin makapag-renew ng kanilang kontrata.

Bukod po sa health and safety at pagbibigay sa kanila ng sapat na mga personal protective supply at equipment, malaki ang maitutulong ng “Magna Carta of Filipino Seafarers” para tulungan ang mga marinong naghihintay na muling makasampa ng barko.

Sa ating panukala, sasagutin ng mga shipowner at manning agency ang lahat ng gastos sa repatriation kasama ang basic pay, allowance, accommodation, transportation, quarantine, medical expenses, at iba pa.

Marami pong pangarap ang naisasakatuparan dahil sa mga kababayan nating nagbabarko. Kaya’t hindi dapat maging ‘sugal’ ang pagsampa nila sa barko. Dapat sigurado po ang lahat nilang mga benepisyo at mga karapatan tulad ng standard contract, medical care at rest period.

Bago po tumama ang pandemya noong March 2020, umaabot sa anim na bilyong dolyar kada taon ang remittances ng mga Pinoy seafarers. Ibig sabihin, sa bawat isandaang dolyar ($100) na padala ng mga Pinoy OFWs, dalawampung dolyar ($20) ang galing sa pawis at sakripisyo ng ating mga seaman at seawoman.

Sa laki po ng ambag nila sa ating ekonomiya, dapat ay kumpletong proteksyon at mas maraming oportunidad ang maipagkaloob sa kanila.

Bilang inyong Tesdaman, naniniwala po tayo na ang panukala nating “Magna Carta of Filipino Seafarers” ang magbibigay daan para mas magandang trabaho at kinabukasan ng mga Filipino seafarer.