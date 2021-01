Alagaan ang Mental Health ng mga Pilipino

Mahigit animnapung taon na po ang nakararaan nang unang bigyang pansin ng estado ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na pag-iisip ng mga Pilipino.

Itinalaga po ng Proclamation No. 432, s. 1957, ang ikatlong linggo ng Enero taon-taon bilang “National Mental Health Week”. Layunin po nitong tulungan ang mga Pilipinong matamo ang kaganapan ng kanilang pagkatao na magbibigay daan naman sa kapayapaaan, kaayusan at pag-angat ng ating ekonomiya at kultura.

Noong 2017, isinulong at aktibo po nating sinuportahan ang Republic Act No. 11036 o ang “Mental Health Act”. Naniniwala po tayo na isa sa mga basikong karapatan ng mga Pilipino ang magkaroon ng malusog na pag-iisip alinsunod na rin sa itinatadhana ng Saligang Batas ng 1987.

Pagtupad din po ito sa UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities at sa UN General Assembly resolution 46/119 na nagka-bisa noong 1991 at nagsasaad na dapat bigyan ng pinakamainam na pangangalaga sa kanilang kalusugan ang mga taong may mental health illness.

Ayon po sa World Health Organization (WHO), karaniwan na ang mental at neurological disorder sa buong mundo kung saan wala itong pinipiling edad at estado sa buhay.

Ang nakalulungkot po, karamihan sa mga apektadong indibidwal ay walang access sa pagpapagamot. Nasa 11% hanggang 44% po ng populasyon ng mahihirap na bansa ang ipinapalagay na dumadaan sa iba’t ibang suliranin sa mental health.

Ayon pa rin po sa WHO, ang mga taong nakararanas ng malalang depresyon ay mas mataas nang 40%-60% ang tyansang bawian ng buhay na kalimitan po ay dahil sa “suicide”.

Subalit dahil sa diskriminasyon at ang pagkakaroon ng “stigma” sa mga taong may mental disorder, hindi sila nabibigyan ng pantay na oportunidad lalo na po sa edukasyon at trabaho.

Sa Pilipinas, naiulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) na isa sa bawat 5 Pilipino ang nakararanas ng mental o psychiatric disorder. Sinabi rin ng PSA na may 88 kaso ng mental illness sa bawat 100,000 Pilipino.

Sa pamamagitan po ng RA 11036, bibigyan ng basic mental health services sa mga pampublikong ospital sa bawat komunidad, rehiyon at probinsya ang mga Pilipinong dumaranas ng mental health problems.

Pinalakas din nito ang 24/7 hotline ng DOH na nagbibigay tulong sa mga indibidwal na at-risk sa pag-commit ng suicide.

Bago po ang pandemya, naalarma na tayo sa mga datos tungkol sa suicide kung saan sa kabuuang bilang ng kaso nito sa bansa, 46% ay mga kabataan.

Kaya’t sa gitna po ng pandemya, lalong kailangang palakasin ang mga programa para pangalagaan ang mental health ng mga Pilipino dahil sa pagtaas ng panganib na magkaroon ng depresyon kung nababalisa o nagigipit.

Nagdudulot po ng kalungkutan ang quarantine – lalo na sa mga matatanda at mga taong mag-isa sa buhay gayundin ang

mga frontliner at iba pang essential workers dahil sa stress sa kanilang trabaho.

Marami po tayong magagawa para tulungang mapanatili ang malusog na pag-iisip tulad ng mas madalas na pangungumusta sa isa’t isa sa pamamagitan ng telepono at social media.

Mabisang paraan din po ang panalangin at pagkapit sa ating Panginoong Diyos upang hindi mawalan ng pag-asa at mapanatili ang pagiging positibo sa buhay.

Nananawagan po tayo sa lahat ng ating mga ahensya lalo na po sa DOH, DSWD, DepEd, CHED at TESDA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at mga non-government organization na patuloy na gumawa ng mga pamamaraan upang tiyaking malusog ang isip ng ating mga kababayan, lalo na po ang mga kabataan, sa gitna ng nararanasan pa rin nating pandemya.