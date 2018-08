Ala-Westbrook na laro, ipinamalas ni Thompson

Finals Game 6 sa Miyerkoles

(MOA Arena)

7 pm – SMB vs. Ginebra



HINDI makadiskarte si Justin Brownlee sa dulo, umeksena si Scottie Thompson para itulak ang Ginebra sa 87-83 win kontra San Miguel Beer tungo sa 3-2 lead sa best-of-seven PBA Commissioner’s Cup Finals Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Puwede nang itaas ng Gin Kings ang kampeonato­ sa Game 6 sa Miyerkoles sa MOA Arena.



Mas kilala si Thompson­ sa kanyang pasa at rebounding, pero sa final minute ng Game 5 ay pinakitang kaya rin niyang­ lumagare sa opensa.

Kinadama ni Thompson ang anim na sunod na puntos sa 9-0 finishing­ kick ng Gin Kings para selyuhan ang panalo – pinakamaliit na margin of victory pagkatapos ng apat na tambakan.

May kasama raw suwerte­ ang mga bato ni Thompson.

“Sobrang lucky na lang, kasi ‘yung defense namin, talagang grind. ‘Yung mga shoot ko bandang huli, I think lucky shot na lang ‘yun,” ani Thompson, tumapos ng team-high 20 points mula sa 7 for 12 shooting, may 11 rebounds at three assists pa.

Sinimulan ni Thompson ang pag-take charge sa dalawang free throws sa 1:07 mark, sinundan ng jumper makalipas ang 30 seconds para agawin ang manibela 84-83. Sa final 23 seconds, sumagasa ng layup ang 25-anyos na produkto ng Perpetual Help para ilayo ang Ginebra sa tatlo.

“My teammates and coaches, sinasabi nila, if they leave me open, itira ko,” dagdag ng playmaker na tubong Davao del Sur. “’Yun lang ginagawa ko. Open ako, tinira ko lang.”

Naging two-possession game nang pumasok ang isa sa dalawang free throws ni L.A. Tenorio na naging final tally na rin.

Pati si coach Tim Cone, puro papuri sa kanyang 6-foot-1 guard.

“Scottie had a great everything game. Unbelievable,” ani Cone. “Rebounds early in the game, playing (Alex) Cabagnot­ all-game long, then ­picking up big, huge ­defensive rebounds down the stretch because (Renaldo) Balkman and June Mar (Fajardo) were killing­ us on the boards.”

Sinusubukan daw ilabas­ ng bigs ng Ginebra sina Balkman at Fajardo, kaya nagkakaroon ng pagkakataon si Thompson na dambahin ang rebound.

Ikinumpara pa ni Cone si Thompson sa all-around game ni Russell Westbrook ng Oklahoma City Thunder.