Ala-DJ Loonyo: Jak mahusay gumiling, mang-akit

Gaganap nga si Jak Roberto bilang si DJ Loony sa upcoming brand new episode ng ‘Magpakailanman’ ngayong Sabado (July 18).

Na-excite si Jak nang malaman na siya ang napili para sa role.

“Sabi ko gagalingan ko talaga kasi maganda rin po ‘yung pagkakasulat ng kwento. ‘Yung buhay ni DJ Loonyo, interesting kasi mahu-hook ka sa umpisa pa lang. Ipapakita namin kung paano siya nagsimula sumayaw at ano ‘yung mga naging struggle niya sa buhay,” sabi ni Jak.

Sa mismong set ay naging mahigpit daw ang production team sa safety protocols.

“Sinabi naman po sa amin na bago mag-taping ay idi-disinfect muna ‘yung lugar, may rapid testing po para sa lahat ng kasama, limited lang din ‘yung mga tao tapos hindi rin ganun katagal ‘yung oras ng taping. Sabi ko sige po, kailangan na rin natin mag-adjust sa new normal. Magkahalong excitement at kaba pero mas nangibabaw po ‘yung excitement.”

Abangan ang “Dance King ng Quarantine: The DJ Loonyo Story” ngayong Sabado. At in fairness kay Jak, tulad ni DJ Loonyo ay super husay rin niyang gumiling na parang nang-aakit, ha! (Dondon Sermino)