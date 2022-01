Ala-‘Cowboy Bebop’: Carla ‘nilayasan’ ni Tom

Pagkatapos maglabasan ang mga balitang naka-unfollow na sa kanya-kanyang Instagram, ang tatlong buwan pa lamang na mag-asawa na sina Carla Abellana, Tom Rodriguez, naging kapansin-pansin na muling nag-follow sa IG nila ang isa’t isa.

Upon checking, habang isinusulat namin ang column na ito, nananatiling naka-follow ang dalawa sa isa’t isa.

Pero hindi pa rin mawala-wala ang hinala ng mga fan na may mabigat na problema ang dalawa, at naghiwalay ngayon, lalo na at hindi naman sila nakitang magkasama nitong nakaraang Christmas at New Year na supposedly, first Holidays nila as husband and wife, kung ang pagbabasehan ay ang kawalan nila ng post.

At ang tila cryptic post ni Tom sa kanyang Instagram na may black background at may “.float” na mababasa at audio na ang lyrics ng kanta ay tila nagpapahiwatig na naguguluhan ito. Kung aalis ba siya o mananatili, kaya ang daming nag-assume kung tungkol may konek ba ito sa pagsasama nil ani Carla.

Ang lyrics kasi, “Standing on the crossroad. Too scared to go. Too weak to stay.”

May dialogue rin sa post na `yon na mula sa isang eksenang kuha sa “Cowboy Bebop,” isang anime series na isa raw sa greatest animated series both in Japan and International.

At ang pinost ni Tom ay ang audio ng pag-uusap ng mga karakter nina Faye at Spike tungkol sa pag-alis ni Spike.

Malalim ang hugot ng binitawang linya ni Spike na kasama sa post ni Tom na, “I’m not going there to die. I’m going to find out if I’m really alive.”

Kaya ang tanong na naman, may konek din ba ito sa kung anomang pinagdadaanan o emosyon ni Tom ngayon?

Sa isang banda, sa pagtatanong-tanong, may nakapagsabi na tila may pinagdadaanan nga raw ang tatlong buwang kasal pa lang na sina Carla at Tom. Pwedeng ispekulasyon lang din na kesyo meron daw tila pinagseselosan na babae si Carla at ang siste, Kapuso rin daw.

Pero sabi nga namin, pwedeng ispekulasyon lang ito o bunga na ng mga haka-haka. Kasi, may nakarating din sa amin na wala naman daw gano’ng isyu, meron lang daw na mga ginagawa si Tom na tila hindi nagugustuhan ni Carla.

Anywya, naka-off na rin ang comment section ni Tom sa post niyang `yon. Na lalong nagbigay hinala sa mga fan.

Well, katulad nga ng hangad ng marami, lalo na siyempre ang kanilang mga tagahanga, wish din namin na kung ano man ang pinagdadaanan nilang dalawa, lalo na at bago ikasal ay napagtagumpayan nga nila ang pitong taong relasyon as boyfriend/girlfriend, sana ay maging maayos din ang lahat at simpleng away o tampuhan lang ng mag-asawa na naaayos din.

Jean nahuhumaling kay Junho

Nasa lock in taping na si Jean Garcia, pero hindi ito naging hadlang para hindi niya i-celebrate ang 32nd birthday ng kanyang Korean idol, ang miyembro ng South Korean boy group na 2PM na si Junho.

Talagang “nilamon” na si Jean, hindi lang ng mga k-drama, maging ng k-pop. Nanoood ito ng live ng VLive kunsaan, feature nga si Junho sa kanyang birthday. At ang caption ni Jean sa kanyang post na tila bagets na bagets, “Happy Birthday Junho!!!! I adore you” at naka-tag si Junho mismo.

May kasunod pang mga hashtags na #mylove, #fangirling, #foreverlove.

At meron pang pa-cake si Jean na limang taon na raw ipinapadala sa kanya bilang pa-birthday cake niya kay Junho noong January 25.

Sa kanila ng anak na si Jennica Garcia, since mas seryoso nga ang approach ng anak sa mga bagay-bagay at buhay, parang mas bagets pa talaga si Jean na tila cool lang palagi.