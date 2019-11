Ala-Barretto ang peg: Away pamilya mabentang pormula sa mga pelikula

TANAW BALIK:

Ni Ruel Mendoza

Dahil sa nililikhang eskandalo ng magkakapatid na Barretto (Gretchen, Marjorie at Claudine), marami ang nairita, hindi pabor sa kanilang mga ginagawang pagbubuking, paninira sa isa’t isa.

Bakit daw ba kailangang umabot sa siraan ang magkakapatid at tinaon pa nila ito sa pagkawala ng kanilang ama na si Miguel Barretto?

Kung puwede lang daw mabuhay ulit ang kanilang ama, baka hindi lang sila pagagalitan nito kundi baka makatikim pa sila ng sampal dahil sa mga hindi magandang pinaggagawa nila sa publiko na ikinasira na ng pangalan nila.

Bagama’t may mga kampihan na at may ibang lalo pang pinu-push ang pag-aaway ng magkakapatid, mas nakakarami ang gustong magkaayos na sila.

May kasabihan nga na “blood is thicker than water”. Darating din ang panahon na magkakaroon ng peace sa kanila at tuloy na sa reconciliation.

Sa ngayon ay medyo tahimik ang magkabilang kampo. Madalas na kasama nina Gretchen at Claudine si Mommy Inday, habang nag-i-enjoy naman si Marjorie sa kanyang mga anak at apo.

Hindi nga nalalayo ang nangyayari sa Barretto fam sa mga family movies na tungkol sa mga nag-aaway na members nito at kung saan nag-ugat ang lahat ng problema. Pero in every ending, mayroon nagaganap na “happy ending”.

Heto nga ang mga pelikulang may tema na ala-Barretto:

MINSAN MAY ISANG INA (1983)

Isang mabigat na family drama ang pelikulang ito ni Maryo J. delos Reyes na tungkol sa isang ina (Charito Solis) na hindi sinasadyang masira ang buhay ng kanyang tatlong anak na babae na sina Ruth (Nora Aunor), Noemi (Maricel Soriano) at Ding (Manilyn Reynes). Tinrato niyang isang kolateral si Ruth nang ipagahasa niya ito sa isang mayamang kliyente. Hindi naman niya matanggap ang pagbabago ni Noemi na nagbalik mula Amerika para sumbatan ang kanyang inang itinaboy ang lalaking mahal niya. At si Ding ay kinukulong lang sa bahay na parang isang ibon. Bihira na mapagsama sa iisang pelikula ang tatlong mahuhusay na aktres ng iba’t ibang henerasyon. Nanalo sa pelikulang ito si Manilyn Reynes sa FAMAS bilang best child actress.

SAAN DARATING ANG UMAGA (1983)

Isang heartbreaking story ito na dinirek ni Maryo J. delos Reyes. isang perpektong pamilya, ang mga Rodrigo. May mapagmahal na mga magulang na sina Lorrie (Nida Blanca) at Ruben (Nestor de Villa) at matalino at malambing na anak na si Shayne (Maricel Soriano). Pero walang nakapaghanda sa mga mangyayari noong ampunin nila si Joel (Jaypee de Guzman). Ang dating masayahing pamilya ay nabahiran ng lungkot nang mamatay sa isang aksidente sa beach si Ruben. Sinisi ni Lorrie ang pagkamatay nito kay Joel at nais na niyang palayasin ito. Tumanggi si Shayne dahil napamahal na sa kanya si Joel na noong una’y inakala niyang inagawan siya ng pagmamahal mula sa kanyang ama. Hindi siya papayag na pagkaitan nila ng pamilya ang batang walang kamuwang-muwang. Pero pinamili siya ng kanyang ina at walang nagawa si Shayne kundi ibalik si Joel sa ampunan na may pangakong kukunin niya ito ulit. Parehong nanalo rito sa FAMAS si Maricel (best supporting actress) at Jaypee (best child actor).

TANGING YAMAN (2000)

Ang religious family drama na ito ay tungkol sa isang pamilya na sinira ng inggit, galit at pagkukunwari. Sa gitna ng kaguluhan ng nag-aaway na magkakapatid ay ang kanilang ina na labis na nalulungkot sa mga nangyayari sa kanyang mga anak at pinaubaya na niya sa Diyos ang lahat ng puwedeng mangyari. Isang mahusay na ensemble cast ang dinirek ni Laurice Guillen na pinangunahan ni Ms. Gloria Romero bilang ang emotionally scarred na si Loleng na may iniinda ring sakit na Alzheimer’s disease o ang unti-unting pagkawala ng kanyang memorya. Nanalo rito si Gloria bilang best actress sa Metro Manila Film Festival, FAMAS at Luna Awards.

FILIPINAS (2003)

Mula sa direksyon ni Joel Lamangan, kuwento ito ni Florencia (Armida Siguion-Reyna), ang matriarch ng Filipinas family na ang tanging hiling ay mapagsama-sama niya sa Pasko at Bagong Taon ang kanyang mga anak na may mga problema sa isa’t isa. Nandiyan ang matagal nang away nila Eman (Victor Neri) at Samuel (Richard Gomez) at ang kinimkim na sama ng loob ni Yolanda (Maricel Soriano) kay Gloria (Dawn Zulueta). Nakadagdag pa rito ang pagkamatay ni Narciso (Wendell Ramos) sa mismong araw ng Pasko. Sa gabi ng pagpasok ng Bagong Taon, naghari ang galit sa pamamahay ng Filipinas at naglabasan na sila ng kanilang mga sama ng loob sa isa’t isa. Nawalan ng malay si Florencia at na-comatose. Dito na nagsimula ang pagpapatawad ng magkakapatid at ang panalangin nilang magising na ang kanilang ina. Nagwagi rito si Maricel Soriano ng best actress mula sa Luna Awards.

SA ‘YO LAMANG (2010)

Kuwento ni Dianne (Bea Alonzo) na isang masaya at tahimik na pamilya na biglang nagulo sa muling pagbalik ng kanilang ama (Christopher de Leon) pagkatapos ng sampung taong pakikipagsama nito sa kanyang mistress. Buong pusong tinanggap siya ng kanyang ina (Lorna Tolentino), isang bagay na hindi maintindihan at matanggap ni Dianne. Ginawa niya ang lahat para magawa niyang mapaalis ang kanyang ama na iniwan sila para sa ibang babae. Pero madidiskubre ni Dianne ang ilan pang sikreto ng kanyang pamilya. Kuwento ang muling pagtanggap at pagpapatawad ang pelikulang ito ni Laurice Guillen. Nanalo rito ng best actress sa Luna Awards si Lorna Tolentino bilang ang inang tinanggap ang mga naging kasalanan ng kanyang asawa.

SEVEN SUNDAYS (2017)

Ang comedy drama film na ito ni Cathy Garcia-Molina ay kuwento ng isang biyudo na si Manuel (Ronaldo Valdez) at ang mga naging pagsubok niya sa mga problema ng kanyang apat na anak. Si Allan (Aga Muhlach) na naging failure sa kanyang negosyo at pamilya; si Bryan (Dingdong Dantes) na may naging anak na nais niyang makilala; si Cha (Cristine Reyes) na may asawang nangangaliwa at si Dex (Enrique Gil) na nagtatago dahil sa isang iskandalo. Pinakita rin dito ang hidwaan ng magkakapatid at ang pakiramdam na may mas pinapaboran ang kanilang ama’t ina. Pero sa bandang huli, isa pa rin silang pamilya na dapat ay nagmamahalan.