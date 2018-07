Al Cusi sabit sa 100B anomalya sa Power Plant

INIIMBESTIGAHAN ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation (GCG) sina Energy Secretary Alfonso Cusi, National Transmission Corporation (Transco) president Melvin Matibag at Philippine National Oil Company (PNOC) pre­sident at chief executive officer Reuben Lista dahil sa mga alegasyon ng korapsiyon, nepotismo at conflict of interest.

Ayon sa mga source ng Abante, naka-docket ang kaso bilang 0-0912-03-04-2018-005678.

Batay sa reklamo, ginamit ni Cusi ang posisyon niya para magkamal sa anim na power plant na nagkakahalaga ng P100 bilyon at pagtatalaga ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa Department of Energy at sa mga attached agency nito.

Ginigipit din umano ni Cusi ang mga energy industry player at ginagawang libreng Uber ang mga eroplano at helicopter ng mga pamil­yang nasa industriya ng enerhiya tulad ng mga Aboitiz at Violago.

Inaakusahan din sa Matibag ng nepotism at pagiging mastermind ng P1 bilyong right-of-way raket sa Transco at panggigipit sa National Grid Corporation of the Philippines at sa mga telco para makakotong umano ng P1.5 bilyon.

Humihingi rin umano si Matibag ng P2 bilyong komisyon para sa interconnection ng Visayas at Mindanao sa mga power plant ng Transco.

Siniguro rin ni Matibag ang appointment ng kanyang asawang si Atty. Ann Garcia Matibag bilang tagapa­ngasiwa ng Philippine Electricity Market Corporation.

Si Lista naman ay iniimbestigahan dahil sa renovation ng opisina ng PNOC kung saan kumita diumano ito ng P30 milyon bilang komisyon.

Pumasok din umano si Lista sa mga kontrata kasama ang isang Chinese company para sa redevelopment ng property ng PNOC sa Bonifacio Global City ng walang public bidding at walang pahintulot mula sa Office of the President at National Economic and Development Authority.

Humihingi rin umano si Lista ng komisyon para sa 1,000 megawatt po­wer plant na tinatayo ng PNOC. Inaakusahan din si Lista sa pagpapabor sa Phoenix Petroleum.

Samantala, tikom ang bibig ng mga opis­yal ng Malacañang at maging ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) kaugnay sa nasabing iskandalo laban kay Cusi at sa dalawang pinuno ng government-owned and controlled corporation.

Sa isang text message, sinabi ni PACC Commissioner at Spokesman Greco Belgica na hindi nila maaaring ibunyag ang kanilang mga iniim­bestigahang opisyal hangga’t hindi natatapos ang pagsisiyasat sa mga ito.

Wala namang tugon ang tanggapan ni Exe­cutive Secretary Salvador Medialdea hinggil sa usapin.

Nabatid na may mga nakasampang reklamo na rin sa Office of the Ombudsman laban sa tatlong opisyal kaugnay sa mga natuklasang anomalya laban sa kanila.

Kasama sa imbestigasyon ang pagsailalim sa lifestyle check sa mga ito at pag-review sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net worth.