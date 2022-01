Aktres pinandirihan ng 3 aktor

Naawa ang talent coordinator (TC) sa kinuhang aktres para magbida sa isang episode ng drama anthology dahil tatlong beses itong tinanggihan ng mga kinukuha nilang aktor na nakakasama niya sa episode. Ang ending, kailangan palitan ang aktres para matuloy ang taping at may makuhang leading man.

Kuwento ng source namin, excited pa naman daw ang aktres dahil siya ang napili ng direktor na gumanap sa true-to-life story para sa drama anthology. Two weeks bago ang taping ng aktres, nagpa-body scrub at nagpa-facial ito ng bongga kasi may mga kissing scene, bed scene sa script.

“Yung girl kasi sa story, hindi siya kagandahan pero malakas ang sex appeal niya sa mga lalake kaya maraming nangyari sa buhay niya dahil sa kakaibang sex appeal niya. Eh swak daw itong si actress sa role kaya bibigyan siya ng break sa episode na ito. Yun nga lang wala kaming makuhang leading man! Taranta na ang TC dahil pine-pressure siya ng executive producer (EP). Ang ending, pinalitan si actress para lang matuloy ang episode,” chika ng source.

Tatlong aktor daw ang napili para sa role ng boyfriend sa episode. Kailangan daw kasi ay guwapo at matipuno ang dating kaya unang sinubukan ng TC ang aktor na may ini-endorse na underwear brand. Noong malaman daw nito kung sino ang gaganap na girlfriend niya, bigla raw pinasabi nito sa handler na may photoshoot siya para sa endorsement kaya hindi siya makakapag-lock in taping ng tatlong araw.

‘Yung pangalang aktor naman na tisoy at balbon ang sunod na tinawagan ni TC. Pumayag daw ito agad dahil matagal itong natengga sa trabaho kaya na-excite sa pagtanggap. Noong pinadala na raw sa kanya ang script kinagabihan, nakita niya yung name ng makakasama niyang aktres at hinahanap niya ito sa Google. Noong makita niya ito, biglang atras siya sa taping at pinaabot na lang sa handler niya na lakad daw silang pamilya out of town.

Ang ikatlong aktor na tinawagan ng TC ay baguhan na kaya mukhang hindi ito magiging choosy sa role dahil leading man siya agad sa episode. Pero ganun pa rin ang nangyari.

Dahil walang makuhang leading man para kay actress, pinaabot na nila rito na ‘di na muna matutuloy ang episode niya dahil may problema raw sa script. Pero ang totoo, maghahanap sila ng mas kaakit-akit na aktres para may makuha na silang aktor na makaka-partner nito. (Ruel Mendoza)