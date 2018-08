Aktres nataranta sa taba niya

Hulaan n’yo kung sinong aktres ang nag-dialogue nito, “My gosh, I gained five kilos from my vacation!”

Galing kasi si aktres sa ilang linggong pagbabakasyon sa abroad at mukhang hindi muna siya nag-focus sa kanyang diet and exercise, plus walang clinic doon ang isang famous beauty surgeon na ine-endorse niya, kaya medyo lumaki na naman siya.

Pero ang maganda kay aktres, pagbalik na pagbalik ng Pilipinas ay halos inaraw-araw ang pagpapa-treatment sa nasabing beauty clinic at araw-araw ring nagdyi-gym plus careful na careful sa kanyang diet, kaya nabawasan na raw ang five kilos na inilaki niya.

Konti na nga lang daw at payat na uli si aktres.