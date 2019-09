Aktres na flat chested epic fail sa suot na gown sa Sine Sandaan

Ang bongga ng mga artistang naka-modern Filipiniana sa Sine Sandaan event na pinangunahan ng FDCP (Film Development Council of the Philippines) noong Thursday night na ginanap sa New Frontier Theater sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City.

Napansin ko lang ang isang aktres na sobrang sexy ang kasuotan, pero parang hindi naman bagay dahil mas lalong nahalata ang pagiging flat-cheated niya, huh!

Anyway, masaya ang atmosphere sa Novotel at New Frontier Theater dahil sobrang daming mga taga-showbiz ang um-attend.

Tama ang desisyon ko na huwag palampasin ang event na ‘yon.

Pero hindi na ako nanood ng show proper dahil may bilin sa mga taga-media na manonood.

“You will be asked to sign a non-disclosure agreement to secure confidentiality as this will be broadcasted by ABS-CBN.”

So, kahit hindi naman ako nag-sign ng non-disclosure agreement, ayoko namang hindi sundin ang bilin na ‘yon, huh!

Of course, hindi rin naman naging lihim ang mga pangyayari sa show mismo dahil pinost ‘yon ng karamihan sa mga celebrity sa kani-kanilang social media accounts.

Mukhang hindi naman sila nasabihan na may confidentiality muna dahil ipapalabas nga ‘yon sa Kapamilya network.

Pero magandang pagmasdan na both stars ng ABS-CBN at GMA-7 ay nagkasama-sama sa event na ‘yon!

Richard, Angel, Bea bongga ang eksena sa New Frontier

Maganda ‘yung “eksena” sa lobby ng New Frontier Theater na nagkita ang dating magka-love team na sina Richard Gutierrez at Angel Locsin.

Si Richard, kasama ang parents na sina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama. Si Angel naman, kasama ang fiancé na si Neil Arce.

Maya-maya naman, dumating din si Bea Alonzo na new leading lady ni Richard sa bagong teleserye ng Dos, pati sa pelikula ng Star Cinema.

Nagsama-sama pa sila sa “pictorial” na kasama rin sina Mother Lily at Roselle Monteverde, pati sina Dingdong Dantes, Rufa Mae Quinto at iba pa at sabay-sabay na ring pumasok sa loob ng theater.

Sarah, Chard magkasama sa ABS CBN Ball

Sa lobby naman ng Novotel bago sila pumunta sa New Frontier Theater, dinatnan ni Richard sina Coco Martin, Mark Lapid at Albert Martinez, kaya nagtsikahan muna sila.

Siyempre, minsan lang ang mga ganoong pagkakataon, kaya sinasamantala na nila.

Nang makita naman nina Tito Eddie at Tita Annabelle ang ilang press, masayang nakipagtsikahan at “pictorial” din sa mga ito.

Ganoon din si Richard na sobrang ikinatuwa ng entertainment press na makita siya na sobrang fit, kaya sobrang picture-picture rin with the actor.

Hindi niya kasama ang fiancé na si Sarah Lahbati, pero ikinuwento na mamaya sa ABS-CBN Ball 2019 sa Shangri-La The Fort ay kasama na niya ang kanyang lovey-dovey.

Regine may sakit kaya wala sa Sandaan

Hindi naman kasama ni Ogie Alcasid ang misis na si Regine Velasquez-Alcasid.

Medyo masama raw ang pakiramdam ng Asia’s Songbird, kaya nagpapahinga.

Pero makakasama nga raw si Regine sa ABS-CBN Ball 2019 at official na nga raw ‘yon dahil last year at nandoroon ang Asia’s Songbird dahil kasama siya ni Ogie.

Pero ngayon nga, like Ogie, official Kapamilya na talaga si Regine, huh!

Naging mapagbigay rin si Mama Guy sa mga nagpa-picture sa kanya

Nang dumaan si Nora Aunor sa lobby ng Novotel, sobrang na-starstruck sa kanya ang mga tao roon including the entertainment press.

Kahit ako pa nga ang sabihin ng iba, iba pa rin naman ang ningning ng Superstar!