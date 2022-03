Aktres lasog sa Russian missile

Binawian ng buhay ang isang sikat na aktres sa Ukraine matapos itong matamaan ng sa pag-atake ng Russia gamit ang rocket sa isang gusali sa Kyiv.

Inanunsyo ng theater troupe na Young Theater ang pagpanaw ni Oksana Shvets, 67.

“During the rocket shelling of a residential building in Kyiv a well-deserved artist of Ukraine Oksana Shvets was killed,” ayon sa pahayag ng Young Theater.

“Bright memory to the talented actress! There is no forgiveness for the enemy that has come to our land!” pag-alala pa ng grupo sa yumaong aktres.

Nag-aral sa teatro si Shvets bago pasukin ang entertainment industry kung saan napasama siya sa ilang hit TV series sa Ukraine tulad ng ‘Dom s IiIiyami’.

Nasungkit din ni Oksana ang isa sa pinakaprestihiyosong parangal sa mga celebrity sa kanilang bansa, ang Merited Artist of Ukraine.

Hindi ito ang unang beses na isang sikat na Ukrainian ang nasawi dahil sa pananakop ng Russia, nitong Marso lang din ay nasawi ang aktor na si Pasha Lee habang nakikipaglaban sa sundalo ni Russian President Vladimir Putin.