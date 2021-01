Aktres, aktor-politiko buking ang ‘relasyon’ sa IG story

Happy, Happy New Year!

Naku, Dondon (my dear editor), ang sarap lang na nagwo-work ka kapag first day of the year dahil suwerte raw.

Siyempre, ang pagde-deadline ng column ko para sa Abante ang unang ginawa ko ngayong 2021 para the whole year ay for sure na magkakasama-sama tayo, huh!

Sana nga suwertihin ang buong 2021 natin, ‘di ba?!

Pero, napansin mo ba, Dondon, walang masyadong lumabas na predictions ngayong New Year ang ilang mga kilalang manghuhula at feng shui experts? Epekto kaya ‘yon ng kapalpakan ng marami sa kanila noong 2020?

Well, ako, magwi-wish na lang na maging maganda sana ang ating 2021!

Anyway, dahil sa isang Instagram story ng isang artistang relative ng isang aktres, nakita na noong may get-together sa house niya last New Year’s eve ay isa sa mga bisita pala niya ang isang actor/politician na nali-link sa kanya.

Malinaw, Dondon, ‘ISA SA MGA BISITA’ at hindi nag-iisang bisita lang dahil marami-rami sila (at may pa-COVID-19 swab test muna).

Nagkasama sa isang project ang dalawa at marami ang kinilig sa kanilang partnership doon at parang instant na naging magka-love team sila.

Friendship nga lang ba ang namumuo sa dalawa or there’s something more romantic going on between them?

Ay, naku, Dondon, alam ko kinikilig ka sa dalawang ‘yan at pati ako, kilig din.

Hindi ko na tinanong pa si aktres tungkol sa bagay na ‘yon dahil baka mag-dialogue pa siya sa akin ng, “Hello! I’m the girl, hindi maganda kung ako ang tatanungin mo!”

Well, basta ang alam ko, masaya ang nanay ng aktres kung sakaling may something romantic nga naman sa pagitan ng anak at ni actor-politician dahil ‘yung ex-boyfriend ni aktres ay ayaw na ayaw ng nanay niya, ‘noh?!

Hehehe!

Pero, Dondon, feel ko lang, marami talagang celebrities na mai-in love ngayong 2021!

Maganda rin naman kung mapupuno ang mundo natin ng love, love, love, huh!

Ay, teka! Mas identified yata ‘yon sa isa pang actress/TV host na dating na-link kay actor/politician.

Hahaha!

Kyle bet bugbugin ng mga EliKoy fan

Alam mo, Dondon, maraming celebrities na napakanta ng “Bashing to the snow” nitong Holidays, huh!

Kahit kasi nag-Christmas at sabi nga, “Give love on Christmas day” ay hindi pa rin natigil ang mga bashing!

Anyway, sa tsikahan namin sa “Anything Goes” ko sa Abante News Online ni Kyle Velino ng “Gameboys” na napapanood na sa Netflix ang “Level Up” edition, inamin niya na noong nasa YouTube channel pa lang ng The IdeaFirst Company ang nasabing BL (boys’ love) series na pinagbibidahan nina Elijah Canlas at Kokoy de Santos ay grabeng pamba-bash ang inabot niya sa mga fan.

Si Kyle kasi ang gumanap na Terrence na ex ng character ni Kokoy bilang si Gavreel sa nasabing BL series, kaya ang mga fan ng EliKoy “love team” ay imbiyerna sa kanya.

May iba pa raw na nagsabing bubugbugin siya dahil pampagulo siya kina Gavreel at Cairo (Elijah) sa nasabing BL series.

Pero siyempre, pinalampas lang ‘yon ni Kyle dahil alam naman niyang ganoon talaga ang mga fan.

Sabi ko sa kanya, effective kasi ang pagkakaganap niya bilang si Terrence, kaya naman marami ang sumumpa sa kanya.

Pero sa “Paano Ang Pangako?” (book two ng “Paano Ang Pasko?”) starting Monday, 9:00PM, si Miles Ocampo naman ang pag-aagawan nila ni Elijah, kaya for sure, maba-bash na naman siya ng mga fan, pero ok lang daw, handa na siya!

Bongga!

Martin maraming natutunan sa 2020

So, Dondon, ikaw ba ‘yung tipong nagwi-wish kapag New Year?

Hindi ko na tatanungin kung ano ang wish mo, pero ang Concert King na si Martin Nievera, tinanong ko kahapon kung ano ang wish niya ngayong 2021 na?

“I wish that every lesson learned in 2020 stays with us in 2021!” sey niya.

Well, sana nga lahat tayo ganyan ang attitude sa buhay na importante ang mga lesson na natutunan natin para maging guide natin sa pagpasok ng New Year!