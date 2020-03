Aktor napraning sa pag-ubo

Inuubo pala ang isang aktor habang naka-self-quarantine. Pero feeling ng mga malalapit kay aktor, na-stress lang siya at hindi naman dahil may COVID-19.

Ang isang co-star kasi niya sa isang show, nagsabing nag-positive nga ito sa COVID-19 test. So, posibleng dahil nga sa stress, kaya nauubo-ubo si aktor.

Pero hindi naman daw ito nilalagnat at walang ibang symptoms ng coronavirus.

Ang advice nga ng mga kaibigan niya na nakaka-video chat niya, huwag masyadong mapraning si aktor dahil naka-self-quarantine naman silang lahat.

Mas mapraning siya kung grabeng sama talaga ng pakiramdam niya at napakarami niyang symptoms na posible ngang may coronavirus din siya.

Aktres na galing abroad negative sa COVID-19

Ang isang aktres naman na may famous showbiz parents, balitang naka-self quarantine noon pang first week of March. Nanggaling kasi sa abroad si aktres, kaya ginawa niya ‘yon.

Nag-negative rin daw sa COVID-19 test si aktres.

Ngayon daw, talagang mag-isa lang si aktres sa tinutuluyan niya dahil ‘yung assistant daw niya na kasa-kasama ay pinauwi muna.

Inip na inip na nga raw si aktres sa kanyang tinutuluyan, pero takot lumabas dahil baka nga mahawa pa ng coronavirus. Better daw na stay home lang siya para safe!

Bossing, Poleng 9 gabi nag-rosaryo

May 9-day novena pala ang “Eat Bulaga” Dabarkads sa kanilang official Facebook page, sa www.facebook.com/EBdabarkadsna nagsimula noong Monday last week.

Eat Bulaga

Eat Bulaga, Cainta, Rizal. 16.190.241 lượt thích · 1.396.347 người đang nói về điều này. Welcome to Eat Bulaga’s…

Bale last night nila mamayang 8:00PM at sina Bossing Vic Sotto at Pauleen Luna ang nagli-lead ng rosary.

Pero bago ang mag-asawa, may isang host muna sila na nagsasalita na pinaka-pre-rosary nila.

Sabi ng isang staff na nakausap ko, nakapag-host na raw Maine Mendoza, Alden Richards, Paolo Ballesteros at iba pa.

“Bale sila po ‘yung bumabati sa Dabarkads na kasamang magro-rosary,” sabi ng kausap ko.

Hindi lang sure ang kausap ko kung after ba ng rosary mamaya ng Dabarkads ay last na talaga o uulitin nila ‘yon since nasa bahay lang naman ang lahat dahil nga sa Luzon-wide enhanced lockdown.

‘Yung gabi-gabing novena raw simula pa noong Monday last week ay puwedeng balikan at mapapanood sa kanilang Facebook official account para sa mga hindi nakasama sa kanilang pagro-rosary.

Noong Sunday nga, bukod kay Ryan Agoncillo, aba, kasama pa niyang nag-pre-rosary hosting ang misis na si Judy Ann Santos at nag-sample pa raw ang mag-asawa ng paggawa ng face shield.

Ang bongga lang na wala munang TV network war ngayon dahil hindi ginawang issue ng iba ang pagsama ni Juday sa pag-appear ni Ryan sa live Facebook show ng Dabarkads!