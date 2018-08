Aktor lulong sa sugal

Naku mismong ang talent manager pala ng isang aktor na malapit na uling maging tatay ay nagdududa kung bakit parang palaging walang datung ang kanyang alaga, huh!

“Iniimbestigahan ko nga kung bakit palagi siyang walang pera at palaging issue sa kanya ang pangungu­tang. Hindi ko nga madiskubre. Pero feeling ko, nagsusugal siya.

“Baka sa mga online casino, kaya hindi ko nababalitaan. Kasi kung sa malalaking casino kasi, mababalitaan ko.

“Pero kailangan ko talagang ma-discover ‘yan, ‘noh?! Hahaha!” natatawang sabi ng talent manager na tala­gang ibinubuking ang kanyang alaga, ‘noh?!

Noon kasi, palaging issue kay aktor ang pagkakaroon ng mga utang, pero in fairness to him, lately naman ay hindi na siya natsitsikang nangungutang, huh!

Pero kung hindi naman talaga nagsusugal si aktor katulad ng duda ng kanyang talent manager, saan kaya dinadala ni aktor ang mga datung na kinikita niya?!

Well…

Carmen daig pa ang mga baguhan sa sobrang PR

Naku, Dondon, I’m sure, pati ikaw ay na-touch kay Ken Chan dahil muntik na siyang umiyak sa presscon ng My Special Tatay noong Monday night.

Napag-usapan kasi ang tatay niyang may cancer du­ring the question and answer portion at halatang pini­gilan lang ni Ken ang pag-iyak, pero sinabihan nga raw niya ang kanyang tatay na alay niya rito ang bago niyang afternoon series.

Ikinuwento rin ni Ken na naoperahan na ang kanyang tatay at ngayon ay mag-i-start na rin ng chemotherapy.

Sabi ni Ken, mahal na mahal niya ang kanyang tatay at palagi nga raw niya itong naaalala sa kanyang dramatic scenes sa My Special Tatay na magpa-pilot na sa Monday sa afternoon drama ng GMA 7 at papalit sa Hindi Ko Kayang Iwan Ka.

Samantala, biniro ko ang direktor ng My Special Tatay na si LA Madridejos kung hindi ba nila binalak na gawing Otatay ang title ng afternoon drama na pagbibidahan ni Ken dahil click naman ang primetime series ng Kapuso network, ang Onanay.

Natawa si Direk LA, pero sinakyan naman ang tanong ko at sinabing nang pumasok siya sa My Special Tatay bilang direktor ay ‘yon na raw ang given title.

Kasali rin sa cast ng My Special Tatay ang veteran actress/singer na si Ms. Carmen Soriano. Nanay si Tita Carmen ng dating matinee idol na si Lloyd Samartino.

Nakasabay namin sa elevator si Tita Carmen at ma-PR pala siya.

Naikuwento ko sa kanya na napanood ko siya sa isang concert sa Music Museum at nakakaloka dahil naidi-display pa rin niya ang kanyang legs.

Natawa na lang si Tita Carmen sa sinabi ko.

Sa tsikahan namin with her, nalaman namin na nagda-drive pa rin pala siya hanggang ngayon.

She’s in her 60’s, pero wala raw siyang driver. Bago kami naghiwalay, nag-dialogue si Tita Carmen na kapag nakita namin siya ay i-approach namin siya at magpakilala dahil makakalimutin na raw siya.

Malayo nga pala si Tita Carmen sa ibang mga baguhan sa showbiz na masyadong feeling, ‘noh?!